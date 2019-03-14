Соратник Януковича уговаривал ВСУ не сдавать Крым: «Американцы на подходе!»

14.03.2019, Севастополь, Виктор Орлов

Бывший министр обороны Украины и депутат от Партии регионов Александр Кузьмук во время Русской весны был среди агитаторов, убеждавших украинских военных не переходить на сторону населения Крыма, а дожидаться американской военной помощи.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал депутат Госдумы Дмитрий Саблин, поделившись воспоминаниями о переговорах с украинской бригадой береговой охраны в Перевальном под Симферополем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Александр Кузьмук

«Приезжаем с группой переговорщиков из крымских политиков пророссийских. А там человек 60 командиров береговых войск… У нас условие одно: оружие сдать, флаг Украины спустить, флаг Крыма поднять.

Начались качели. Вдруг забегает бывший министр обороны Украины, депутат Оады Кузьмук, и радостно выпаливает: «Держитесь! Американцы на подходе!». Я его тут же хватаю и говорю: «Ты что, не в курсе, что Москва с Вашингтоном договорились уже?! Я ж не самоубийца тут просто так вести переговоры».

Наврал, конечно, но в итоге решили мирно провести голосование: желающие смогут остаться служить здесь», – рассказал Саблин.

Представители «Боевого братства», одним из руководителей которой является Саблин, также принимали участие в другой громкой операции – по нейтрализации базы украинских пограничников в Балаклаве.

«Наши ветераны начали сюда приезжать с 18 февраля. Первая операция – взятие балаклавской погранбригады. Зашли через забор, часть удалось взять без стрельбы. Там уже разжились оружием, которым поделились и с симферопольцами», – рассказал депутат.