Соратник Юлии Тимошенко с трибуны Рады: Никакого повторного референдума в Крыму!

Михаил Рябов.  
27.02.2025 19:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина ни в коем случае не должна признавать российскую принадлежность Крыма, Киев не устроит даже вариант проведения повторного референдума на полуострове.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат Сергей Власенко из партии Юлии Тимошенко (украинская пресса называла его любовником «газовой принцессы»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина ни в коем случае не должна признавать российскую принадлежность Крыма, Киев не устроит...

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«В последнее время начали ретранслироваться российские нарративы о том, что якобы – якобы, я подчеркиваю, – для решения вопроса Крыма надо провести какой-то там повторный референдум. Никаких повторных референдумов! У нас есть коренной народ Крыма – это крымские татары. У нас нет никакого отдельного народа Крыма», – сказал Власенко.

Тимошенковец заявил, что Киев не может рассчитывать на успех в случае повторного голосования, поскольку, якобы, «все проукраинские люди выжимаются из Крыма».

Напомним, что накануне референдума в Крыму в 2014 году в Сеть попала прослушка телефонного разговора самой Тимошенко с другим ее любовником – ныне арестованным депутатом Нестором Шуфричем.

«Надо брать оружие в руки и идти мочить этих кацапов чёртовых вместе с их руководителем. Жалею, что сейчас не могу находиться там. И что я не возглавляла все эти процессы – х*р бы они у меня Крым получили! Я бы нашла, как замочить этих му*ков! И я надеюсь, что я включу все свои связи, и я подниму весь мир, как только смогу, для того, чтобы, блин, от этой России не осталось даже выжженного поля», – кричала Тимошенко в трубку.

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