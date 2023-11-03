Соратник Юлии Тимошенко сбил насмерть 18-летнюю девушку
Действующий депутат Верховной рады Андрей Николаенко сегодня стал участником смертельного ДТП.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылась на свои источники в правоохранительных органах, сообщает антироссийское пропагандистское интернет-издание «Украинская правда».
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ДТП произошло утром, он сбил на своем автомобиле 18-летнюю девушку на трассе Киев – Чоп в селе Березовка Житомирского района.
В машине депутат находился с женой.
В Нацполиции уточнили, что «водитель автомобиля Mercedes-Benz GLE совершил наезд на пешехода, двигаясь в направлении г. Чоп в крайней левой полосе движения».
Полиция подтвердила, что за рулем находился 44-летний житель Киевщины, депутат Рады, но не назвали его имя.
Предварительная правовая квалификация – ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
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