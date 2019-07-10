Соратник Ющенко заговорил о подданстве бойцов ЛДНР

10.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Во время первого Майдана Донбасс, как и Киев, «дрожал» в предчувствии войны.

Однако сегодня в регионе основной боевой силой, противостоящей ВСУ, являются такие же граждане Украины, с которыми нужно разговаривать, а не стрелять.

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Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший начальник службы безопасности экс-президента Виктора Ющенко, бывший депутат Рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, Украина подписала «Минские договоренности» и обязана их выполнять.

«Я сделал все, чтобы 27 ноября 2004-го года, когда тут недалеко на Нивках стояли танки и БТРы, и у внутренних войск были полные рожки, я усадил за стол с Левочкиным, кстати, Кучму, Плюща, Ющенко и Литвина. И ни капли крови!

А потом пошел к Януковичу. У него 900 боевиков было, у меня 300, и Луценко это знает. Но крови не пролилось. Потому что донбасс дрожал точно так же. Пока мы не поймем, что там точно такие же украинцы, как и мы – и 45 тысяч их вооруженных корпусов – это украинцы.

Даже, если там один или два, или пять процентов русских инструкторов. Так у нас есть и английские, и польские, канадские, американские. Это мир. Но там же украинцы, и мы подписали «Минские соглашения», – напомнил Червоненко.

Что делать с повальным стремлением жителей ЛДНР получить поскорее российское гражданство и навсегда забыть об Украине – Червоненко не уточнил.