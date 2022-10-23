Соратник Захарченко: По Херсону может быть не так плохо, как сообщают

Новости Украины

В информационном пространстве преобладают тревожные сообщения об угрозе сдачи Херсона. Но есть большая вероятность, что ВС РФ готовят наступление свежими силами, при этом не имеющими отношения к неопытным мобилизованным.

Об этом в своём видеоблоге заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, наши боевые подразделения сдерживают ежедневные атаки ВФУ, у них пока ничего не получается. С другой стороны, мы знаем о том, что накапливаются наши резервы. Причём, это включая те резервы, которые не связаны с процессом мобилизации. По крайней мере, западные разведки докладывали о том, что на территории Крыма уже сформирована десятитысячная группировка с самым современным вооружением. Это было ещё до начала мобилизации, так же на территории Херсонской, Запорожской областей. Это, скажем, резервы Генерального штаба. Я не исключаю, что под информационным туманом, как «мы готовимся оборонять Херсон, а может его и оставить», на самом деле, мы готовим наступление. Аргументов, на самом деле десятки, не буду приводить все. В качестве версий их оставлю», – сказал Казаков.

По его словам, возможен переход к третьей фазе СВО внахлёст со второй.

«Я не исключаю, что вместо того, чтобы уходить в глухую оборону, строить вторые, третье эшелоны обороны и прочее, учитывая историю и таланты генерала армии Суровикина, я не исключаю, что для того, чтобы предотвратить контрнаступление киевского режима на Херсон, мы можем перейти к наступательным действиям даже там же. Мы в ближайшее время переходим к третьей фазе СВО, которая пойдёт внахлёст со второй, потому что вторая фаза – это освобождение Донбасса. Эта задача ещё не решена, но это пойдёт внахлёст, поможет решить задачу второй фазы. Два признака начала третьей фазы – это троекратное увеличение нашей группировки на территории бывшей Украины, что и происходит сейчас при помощи трёхсот тысяч мобилизованных и, я надеюсь, ста тысяч добровольцев, второе, это удары по критически важной инфраструктуре Украины», – объяснил политтехнолог.

Он добавил, что необходимо самым радикальным образом менять стратегию штурмов занятых силами ВСУ городов.

«Задача – это брать большие города. Николаев – это ничего себе городочек, Запорожье вообще миллионник. Такие города надо брать большими группировками. Не как Мариуполь и Северодонецк. Потому что, когда мы брали их, и наши силы были либо сопоставимы, либо меньше, чем силы обороняющихся мы получали в итоге город-призрак. Мы же не хотим превратить в Мариуполь все города Украины, нам там жить. Для того, чтобы брать большие города, нужны большие группировки. Они у нас сейчас уже на подходе», – заверил Казаков.