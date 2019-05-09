Соратник Захарченко поделился воспоминаниями о первом главе ДНР в ходе «Бессмертного полка»

09.05.2019, Донецк, Владимир Гладков

В колонне «Бессмертного полка» в Донецке появился портрет первого главы ДНР Александра Захарченко.

Таким образом почтить память погибшего лидера решил бывший сотрудник его администрации, поделившийся с корреспондентом «ПолитНавигатора» воспоминаниями о своем руководителе.

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«Для меня он был человеком с большой буквы, который не жалел себя ни в чем и никогда. У него рабочий день бывал до часу ночи, а в шесть утра он опять на работе. Как человек он был прекрасный, друг, человек, который не был безразличен к чужим проблемам в ополчении, которого я буду помнить всю жизнь», – сказал он.

При этом бывший сотрудник главы вспомнил несколько ситуаций из работы с Александром Захарченко, демонстрировавшие его искренность и открытость по отношению к окружающим.

«Спускались с рабочими, это было лето, жарко, они были в шортах, спускаемся в лифте, а тут на одном из этажей лифт вызвал глава. Дверь открывается, естественно, мы должны покинуть лифт, потому что глава на костылях. И когда мы начали из лифта выходить, он спрашивает: «Это военнопленные?». Мы сказали: «Нет, это рабочие». Он за руку поздоровался с этими рабочими. Вот как? Он не знает никого… Человек с большой буквы.

Была такая ситуация, что он собрался в детский дом, и своим людям поручил, что нужно купить конфет и печенья. Меня частично это касалось: сколько деток, каких конфет, где деньги взять прямо сейчас. Начали домой заезжать, брать деньги, а потом как-то разберемся. В итоге он дал деньги из кармана, для нас это были очень большие деньги – пять тысяч одной купюрой, и пожалуйста, заехали и накупили конфет и печенья, он вручил это все детям.

Я знаю более серьезные примеры, когда он из своего кармана брал и давал деньги, и человеку с жизнью помог. Так что вечная память, вечный покой нашему первому главе – главе с большой буквы», – отметил мужчина.