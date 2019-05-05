Соратник Зеленского: Курс Порошенко будет всячески поддерживаться

05.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина при президенте Владимире Зеленском будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и Европейский Союз. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил представитель команды Зеленского Святослав Юраш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать. Этот вопрос озвучивался множество раз и лично Зеленским, и всем спектром экспертов. Это не какой-то сюрприз, который только сейчас анонсирован, он был всё время озвучен, с начала кампании и до сего момента», – сказал Юраш.

По его словам, сейчас готовится ряд визитов Зеленского за границу.

«Команда Владимира Зеленского по международным вопросам как раз обговаривает вопрос первых ста международных дней. Я не могу сейчас анонсировать эти сто дней, это будет анонсировано самим Владимиром Зеленским ближе к инаугурации. И все эти тезисы будут озвучены. Разумеется, страны Норманской четвёрки – наши ближайшие союзники и ближайшие соседи, не забыты в этом вопросе», – сказал Юраш.