Соратник Зеленского: Мы отдадим деньги США, и американцы будут нас любить

09.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Закупая списанные американские корабли (вместо того, чтобы строить самой), Украина обеспечивает особое отношение со стороны США.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новый контракт на приобретение сторожевых кораблей у США – это хороший, мощный сигнал для американских военных, которые осуществляют стратегическое планирование, что Украина – партнер, с которым можно и торговать оружием, продавать им оружие, усиливать, и в том, что мир прекрасно понимает, почему мы это делаем.

Мы не делаем это для того, чтобы сторожить русло Дуная или Днепра в районе Белоруссии, а, конечно, мы это делаем, потому что есть оккупированный Крым, есть российское доминирование в Черном и Азовском море. Конечно, мы пытаемся каким-то образом компенсировать свое отставание в военном плане от Российской Федерации. Вот это сигнал», – заявил Яременко.

Как известно, Киев еще во времена Виктора Ющенко анонсировал программу строительства корветов, но даже головной корабль проекта до сих пор можно рассматривать лишь на картинках.

ВМСУ также отказались от попыток ввода в строй недостроенного крейсера «Украина» – аналога флагмана Черноморского флота «Москва».