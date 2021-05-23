Соратник Зеленского: На Киев идёт давление с двух сторон – России и Запада

Киеву приходится терпеть давление и со стороны России, и со стороны Запада.

Об этом в эфире финансируемого госдепом «Радио Свобода» заявил депутат «Слуги народа», глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не только Москва давит на нас, на Киев. К сожалению, на нас давят иногда и европейские партнёры по Нормандскому формату, которые были бы очень счастливы, чтобы вся эта наша война как-то рассосалась. Такого не будет, но надежды в определённых европейских столицах есть, к сожалению…

Проблема в том, что в той ситуации, в которой мы находимся, мы должны, с одной стороны, постоянно демонстрировать, что мы готовы к дипломатическому решению и должны постоянно подавать сигналы. При этом не идти ни на какую уступку русским, ещё и постоянно не забывать показывать зубы и делать так, чтобы на каждого нашего убитого приходилось…» – жаловался русофоб.