Соратник Зеленского заявил о необходимости разработки ракет СМД

03.08.2019, Киев, Владимир Гладков

На фоне прекращения действия договора о РСМД, Украина должна воспользоваться ситуацией и запускать на «Южмаше» программы по финансированию разработки ракет, которые могут угрожать Москве.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал бывший генконсул Украины в Стамбуле, избранный депутатом Верховной Рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Упрощенно суть договора и его последствия для Украины заключались в том, что участники брали на себя обязательства сначала уничтожить, а дальше отказаться от разработки и производства баллистических и крылатых ракет малого (до 1000 км) и среднего (1000-5500 км) радиуса действия наземного базирования.

Украина не ратифицировала этот договор, но, как это сейчас любят подчеркивать, добросовестно его выполняла. Ну, вот есть в Украине такая привычка – делать то, что нужно и не делать то, что нужно. Мы и членские взносы в СНГ два десятилетия платили, не будучи членом этой организации (за что, кстати, никто не наказан). И Минские договоренности, заключенные вне рамок украинской и международного права, выполняем (с этим мы еще, надеюсь, разберемся).

О том, что договор прекратит свое действие все знали как минимум полгода, потому что США аргументировано заявили, что по разработкам и модернизации Россией ряда ракет, это государство нагло нарушило свои обязательства.

России предлагалось 6 месяцев для того, чтобы привести свои действия в соответствие с требований договора. Ага, сейчас. Уверен, что не верили в это и американцы, но соблюдение процедур – обязательность ответственных игроков.

Были и другие мотивы и причины в США выйти из договора. Тоже все всё знали», – рассуждает Яременко.

По словам соратника Владимира Зеленского, нет повода для разочарования тем, что теперь «Украина освободилась от необходимости выполнять несуществующие обязательства не разрабатывать, не производить и не размещать ракеты очень интересного и практически необходимого радиуса».

«Я даже не сказал бы, что разрыв этого договора как-то особенно ухудшил международную ситуацию безопасности. Она ухудшилась давно и именно в результате нарушения положений договора Россией, а также потому, что в мире появился ряд стран, имеющих на вооружении такие ракеты, но не подписавших ДРСМД.

Можно попробовать мыслить в ту сторону, что разрыв этого договора разрушает всю систему договоров о сокращении стратегических ядерных вооружений. Но это может разочаровать только тех, кто до сих пор верит в существование гарантий ядерной безопасности для Украины, в Будапештский меморандум и другую сентиментальную писанину периода «конца истории».

Нет договора – нет необходимости ограничивать себя. А, в отличие от ядерного оружия, применение неядерных ракет соответствующей дальности вполне возможно и на поле боя, и в качестве фактора сдерживания. И я буду готов убеждать коллег по парламенту финансировать соответствующие государственные программы», – написал Яременко.

«Украина должна воспользоваться ситуацией, чтобы хотя бы формально избавиться от ограничений, которые уже давно не выполняются государством, с которым мы воюем», – полагает он.

«Сомнений нет – НАТО отреагирует. Но хотелось бы адекватной ситуации реакции Украины.

Даже если Украина рассчитывает стать участником каких-то перспективных новых договоров на тему сокращений и ограничений ракетных систем (о которых идет речь между США и РФ, но, как мы видим, они даже о тушении планетарного масштаба пожаров в Сибири не могут договориться – «сгорю, но не отворю!»), то чтобы что-то сокращать и ограничивать, стоит этим сначала обзавестись. Подождем реакции президента», – подытожил Богдан Яременко.