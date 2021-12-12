Соратника Медведчука уличили в ключевой роли в перевороте на Украине

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Новости Украины

Семья Сергея Левочкина, бывшего главы администрации Виктора Януковича, а ныне депутата Верховной рады от партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, сыграла ключевую роль в подготовительном этапе государственного переворота на Украине 2013-14 годов.

«Избиение онижедетей», с которого фактически и стартовала активная фаза Евромайдана в Киеве в 2013 году, было от начала и до конца срежиссированной на самом высшем уровне провокацией. Об этом заявил экс-депутат Харьковского горсовета, публицист Константин Кеворкян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Интервью Кеворкяна было записано политологом Олегом Бондаренко в рамках подготовки новой книги «Русская весна»: уроки и ошибки». Издание будет включать несколько десятков злободневных эссе и бесед с основными героями того времени.

Автор обещает, что, помимо Царева, возьмет интервью у Владислава Суркова и Алексея Чалого, Александра Бородая и Игоря Стрелкова, Сергея Аксенова и Сергея Меняйло, Николая Азарова, Дениса Пушилина, Юлии Чичериной и т.д.

«Речь идёт о провокации, которая случилась на майдане Незалежности. Я думаю, что Лёвочкин (тогдашний глава Администрации президента Украины – ред.) с одной стороны руководил силовой операцией, то есть дал добро на максимально жёсткую зачистку майдана – ради провокации, именно ради провокации», – сказал он.

«То есть он работал изначально на то, чтобы свергнуть Януковича», – уточнил Бондаренко.

«Я думаю, что он является ключевой фигурой заговора. И человеком, который в нужный момент поднёс к облитой бензином куче хвороста спичку», – ответил Кеворкян. «Можно вспомнить о том, что одним ярких представителей майдана была родная сестра Лёвочкина, которая там пребывала. Депутат Верховной рады и член «Партии регионов», но которая, тем не менее, играла на майдане значительную роль. Кстати, она была депутатом от Феодосии, вроде бы от русскоязычной территории. Я не верю в то, что сестра не знала и не ведала, что делает брат, тем более, в такой провокационной роли», – подчеркнул бывший депутат.

Он напомнил, как случился фальстарт, когда тему об «избиении» студентов на майдане начали раскачивать до самого избиения.

«У них произошла небольшая накладка временная. Люди, которые были в студии у Савика Шустера, начали объявлять о состоявшейся провокации ещё до того, как она состоялась. Получилась временная нестыковка. С чем это связано, нам неведомо, но это говорит ещё раз о том, что это было продуманное действие. Конечно, там этих так называемых «онижедетей», может быть, и было пару десятков, но ведь в бой с силовиками вступили хорошо подготовленные штурмовики, которые атаковали силовиков теми самыми приёмами уличной борьбы. То есть, речь идёт, с одной стороны, не о студентах, а о профессиональных бойцах уличных войн. С дугой точки зрения, эти временные нестыковки, свидетельствуют о том, что провокация была задумана», – рассказал Кеворкян.