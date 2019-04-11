Соратника Порошенко вызвали на допрос по громкому коррупционному делу

11.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос близкого соратника Порошенко и заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов, передает корреспондент ПолиТнавигатора.

Об этом НАБУ сообщило журналистам «Радио Свобода», даты допроса не уточняются.

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Ранее журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый») обнародовали записи телефонных разговоров с участием соратника президента Кононенко и братьев Суркисов, на которых обсуждали схему по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго.

«С учетом сведений, изложенных в расследовании, Национальным бюро вызваны на допрос лица, которые упоминаются в соответствующем сюжете, в том числе Кононенко И.В., Суркис Г.М., Суркис И.Р», — говорится в ответе НАБУ на запрос журналистов «Радио Свобода».

После выхода расследования «П. дал добро» редакция по запросу НАБУ передала детективам записи разговоров Дмитрия Крючкова с Игорем Кононенко и братьями Суркисами — впоследствии их приобщили к материалам официального расследования.

Редакция получила записи разговоров весны-лета 2015 года, на которых бизнесмен и экс-глава правления компании «Энергосеть» Крючков, которого НАБУ разыскивает теперь за вывод сотен миллионов гривен из «Запорожьеоблэнерго», обсуждает схему.

Для верификации телефонных разговоров «Схемы» передали образцы американским специалистам из Национального центра медиа-экспертиз — научно-образовательного центра Университета Колорадо в Денвере, созданного при поддержке Министерства юстиции США.

Экспертиза всех присланных голосов дала позитивный результат: показатели достоверности сходства голосов по шкале, предусмотренной этой методологией, высоки.