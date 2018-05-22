22.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Соратника Яценюка отдали под суд по тяжким обвинениям

Дело против бывшего нардепа от “Народного фронта”, соратника и “кошелька” Арсения Яценюка Николая Мартыненко, подозреваемого в завладении имуществом «Энергоатома», передали на рассмотрение суда, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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«Специализированной антикоррупционной прокуратурой по результатам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Мартыненко М.В., Переломы С.В., Журило Р.М., Сорокина О.Г., Богданца В.И., Василькова В.А.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК).

В частности, Мартыненко и Василькова обвиняют в завладении средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» при выполнении контрактов поставки на предприятие оборудования от чешской SKODA и во время выполнения контракта между SKODA и BRADCREST INVESTMENTS на общую сумму 6,4 миллиона евро.