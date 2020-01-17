Соратники Билецкого скорбят о смерти «высокоинтеллектуального» нациста

17.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Неонацистский полк МВД Украины «Азов» скорбит по «трагически преждевременно» умершему бойцу Максиму Трикозу с позывным «Войдан».

Об этом сообщается на официальном сайте «Азова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что Трикоз вступил в Азов 1 сентября 2015 года в качестве волонтера-инструктора.

«Максим разбирался в холодном оружии и других видах вооружения, зарекомендовал себя ответственным и дисциплинированным, всегда имел профессиональный подход к любому делу. Если Войдан брался за что-то, то всегда доводил начатое до конца. Как человек, был харизматичным, культурным и высокоинтеллектуальным, спокойным, корректно решал конфликтные ситуации. Свободное время Максим проводил за чтением или занятиями спортом, а во время отпусков предпочитал культурный отдых и путешествиям Украины», – говорится в сообщении.

При этом информация о причинах смерти националиста отсутствует.