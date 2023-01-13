Соратники Марин Ле Пен составили почти половину парламентской группы дружбы «Франция-Россия»

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В Национальном собрании Франции обнародовали новый состав парламентской группы дружбы «Франция-Россия».

12 из 30 депутатов, вошедших в группу дружбы, оказались членами партии «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Состав группы дружбы «Франция-Россия» после переизбрания парламента и на фоне кризиса на Украине сократился почти в три раза: с 84 депутатов до 30. Само существование такой группы долго оставалось под вопросом.

В частности, ряд депутатов высказались за понижение её статуса до «международной исследовательской группы», как это предлагает регламент Национального собрания. Такие группы действуют в парламенте Франции в отношении Северной Кореи, Сирии и Ливии.

Теперь, когда группа всё же сформирована, перспективы её работы неясны. По словам бывшей главы группы дружбы «Франция-Россия» Каролин Жанвье, депутата от партии Эмманюэля Макрона, оставшейся в новом составе, будущее группы обсудят в ходе первой встречи.

«Посмотрим, каким будет видение каждого, – заявила она в комментарии Libération. – Нас интересует культура и научные исследования, мы развиваем партнерские отношения и сотрудничество в этой области. Мы набираемся знаний как раз для того, чтобы противостоять российской пропаганде».

Но, учитывая состав группы, вряд ли такое мнение будет в ней доминирующим.

С одной стороны, парламентскую группу дружбы «Франция-Россия» возглавила Наталья Пузырефф, депутат от правящей партии «Возрождение». Пузырефф – внучка российских белоэмигрантов, однако о своих русских корнях и каких-либо связях с Россией в публичном пространстве она практически не высказывается. В своих заявлениях Пузырефф защищает линию французского президента Эмманюэля Макрона, который продолжает настаивать на диалоге с Россией, при этом публично осуждает «российскую агрессию» и высказывается в поддержку Киева.

С другой – заместителем председателя группы стал депутат от правой партии «Национальное объединение» и бывший журналист Филипп Баллар. В публичных выступлениях он отстаивает повестку своей партии, осуждающей антироссийские санкции.

«Эмбарго не санкционирует российскую экономику, зато наказывает нас: нас в индивидуальном порядке с ценами на газ, наши предприятия, которые занимались экспортом, и предприятия, которые работали в России и которым пришлось уехать . Марин Ле Пен задала один единственный вопрос: «Разве это в интересах французов?» Помните ли вы слова министра экономики Франции Брюно Ле Мэра: «Мы поставим российскую экономику на колени?» Нам до этого далеко, сейчас на коленях стоим мы», – говорил он в эфире французского телеканала BFM TV в конце августа 2022 года.

Напомним, по итогам парламентских выборов в июне 2022 года партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») получила в Национальном собрании 89 депутатских кресел. Это исторический результат для французских крайне правых, ведь в ходе предыдущих выборов в 2017 году партии удалось провести в парламент лишь восемь депутатов, а в 2012 году у тогдашнего Нацфронта был лишь один депутатский мандат.

Сегодня парламентскую фракцию называют «эпицентром» политического влияния «Национального объединения». Её возглавляет сама Марин Ле Пен, отказавшаяся от поста председателя партии для того, чтобы сосредоточиться на парламентских делах.

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