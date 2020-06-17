17.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Соратники Порошенко призвали к бунту против Зеленского


Одиозный депутат Рады от «Европейской солидарности» и участник убийства одесситов в 2014 году Алексей Гончаренко призвал народ Украины выйти на массовые протесты против нынешней власти.

Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За что судят Порошенко? За то, что он, как пятый президент Украины и верховный главнокомандующий, подписал указ о назначении первого заместителя главы внешней разведки Украины. А кто другой должен утверждать первого заместителя главы внешней разведки, кроме верховного главнокомандующего страны? Это полный абсурд, но это абсолютно не останавливает действующую власть.

Посмотрите, уже более 20 дел нам объявил генпрокурор, в которых фигурирует Порошенко. Там есть всё – от хулиганства до завоза на Украину картин всемирно известных авторов. Не вывоза, а завоза.

Там есть Керченский пролив, когда украинские корабли шли из украинского порта Одесса в украинский порт Мариуполь. Там есть Минские соглашения, о которых Зеленский каждый день рассказывает, как их необходимо выполнять. Там есть всё.

А чего там нет? Там нет коррупции. Ни одного дела по коррупции. Год искали и ничего не нашли. И потому завели более 20 дел, чтобы зацепиться за что-нибудь. И именно поэтому это политические репрессии. Это очевидно всем – эти голоса звучат с Европы, эти голоса звучат изнутри Украины. Действующей власти всё равно», – сказал Гончаренко.

Он пообещал Зеленскому и его команде плохой конец.

«Во второй раз в истории Украины мы видим, как действующий президент пытается расправиться с человеком, с которым он боролся во втором туре. В прошлый раз это плохо закончилось для всех. В этот раз будет то же самое, потому что по-другому не может быть. Потому что мы все должны защитить верховенство права в стране. Сила в правде.

И поэтому я прошу – завтра в 15 часов будет Печерский суд. Я приглашаю всех народных депутатов, в какой бы фракции вы не были, и всех граждан Украины, прийти туда, и остановить своеволие и уничтожение правды и закона на Украине. Сделаем это вместе», – резюмировал Гончаренко.

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