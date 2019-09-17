Соратники Порошенко в новой Раде стали призерами по негативным оценкам украинцев

17.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Более 40% граждан Украины положительно оценивают работу новоизбранной Верховной Рады, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного киевским Центром Разумкова.

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Согласно результатам соцопроса, работу новоизбранной Верховной Рады Украины оценивает положительно 44%, а 10% оценивает ее негативно, работу фракции Партии “Слуга народа” в Верховной Раде Украины – положительно оценивают 50% и 11% негативно.

Деятельность других фракций и депутатских групп в Верховной Раде Украины чаще оценивается негативно: деятельность фракции Партии “Европейская солидарность” оценивают положительно лишь 14% респондентов, отрицательно – 59%, деятельность фракции Партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” – соответственно 17% и 54% , фракции Партии “Всеукраинское объединение “Батькивщина” – соответственно 23% и 44%, фракции Партии “Голос” – соответственно 23% и 35%, депутатской группы “За будущее” – соответственно 9% и 28%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.