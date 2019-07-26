Соратники Порошенко винят в своем разгромном поражении «Светлаковых» и 1+1

26.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Одиозный соратник Петра Порошенко Александр Грановский, проигравший выборы в 169-м округе Харькова, заявил, что, если в Раде отменят депутатскую неприкосновенность и она превратится в “овощебазу”, то он не хотел бы туда попасть.

Об этом он сказал в интервью изданию Украинская правда.

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“В случае, если парламент превратится в овощебазу, где голоса других будут не нужны, где нет неприкосновенности, а значит этими людьми можно легко руководить, я не очень хотел бы там быть”, – заявил Грановский.

Также нардеп выразил надежду на то, что депутатская неприкосновенность не будет снята, потому что, по его мнению, это “превратит парламент в абсолютно неэффективный орган”.

Говоря о причинах своего поражения Грановский заявил, что, среди прочего, Зеленскому удалось мобилизовать тех людей, которые раньше не голосовали. Нардеп назвал их “Светлаковыми, которые сидят перед телевизором и жрут бедрышки”.

“Для себя я сформулировал вывод, что человек, который подчеркивает, что он что-то делает для людей, тем самым ничего себе не прибавляет. Люди это видят, но не ценят. Какая разница, что ты добился открытия нового почтового отделения?… В понимании этих людей, ты итак этим должен заниматься” – подытожил Грановский.

Еще один одиозный соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко увидел две причины поражения в 94-м округе: во-первых, из-за “массива черного пиара”. Нардеп заявляет, что “против него работали “Плюсы” и если бы не это, то шансов победить было бы больше”.

А во-вторых, “воспринимайте это как полушутку, но мне кажется, что граждане Украины решили отдать всю власть в одни руки, чтобы потом никто не говорил, что ему не хватает полномочий. Это такое коллективное решение большинства граждан нашей страны”, – заявил Кононенко.

26 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с досрочных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля. С историческим для Украины результатом победила партия Слуга народа у которой впервые в истории независимой Украины будет в парламенте однопартийное большинство.