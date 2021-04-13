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13.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Соратники Прилепина озвучили в Госдуме беззубую инициативу по Украину

Новости Украины

Госдума должна обратиться к украинскому народу в момент обострения обстановки на Донбассе.

Об этом в Госдуме РФ заявил депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, мы должны подготовить обращение к украинскому народу на фоне милитаристской риторики. Мы не считаем украинский народ нашими врагами. Это братский народ. И мы должны донести до него, что жалкая кучка националистически настроенных и ориентирующихся на американские интересы политиканов не отражают волу украинского народа. Чтобы это прозвучало весомо, зримо и политически ответственно», – сказал Рыжак.

Ранее социолог Евгений Копатько, ссылаясь на данные исследований, сообщал, что украинское общество больше не пугает кровь и насилие на Донбассе, оно готово к «маленькой победоносной войне».

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