21.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, Политика, Происшествия, Скандал
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Соратники Санду начали жестокие избиения в прямом эфире

Экс-советник президента Молдовы Майи Санду Серджиу Тофилат избил до потери сознания своего оппонента на...

Экс-советник президента Молдовы Майи Санду Серджиу Тофилат избил до потери сознания своего оппонента на ток-шоу в прямом эфире телеканала Jurnal TV.

Об этом сообщает сайт NewsMaker, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Конфликт начался, после того как Тофилат назвал бывшего заместителя министра внутренних дел Геннадия Косована «недоноском». В ответ Косован вылил на него стакан воды. После этого Тофилат ударил Косована и повалил на пол. В этот момент прямой эфир прервали.

Косован потерял сознание, Тофилат, увидев лежащего без сознания оппонента заявил: «Да пошёл он нафиг, б…ядь! Он что совсем охерел!».



Косовану понадобилась помощь врачей. Но у него нет претензий к советнику Санду. Это объясняется тем, что активному комбатанту (участнику войны с Приднестровьем) Косовану не с руки ссориться с президентской партией.

Тофилат и Косован.

Сам Тофилат принес публичные извинения жертве своей агрессии.

«Прошу прощения за инцидент на телеканале Jurnal TV. Это была ситуация, в которой я не смог контролировать свои эмоции, и сожалею о том, что произошло. Насилие недопустимо, споры не разрешаются такими инструментами, что бы ни было их причиной. Я сожалею об этом инциденте», написал он в своем «фейсбуке».

Оппозиционный депутат молдавского парламента Богда Цыдря считает, что власти надавили на Косована и принудили его замять инцидент.

«Вы представляете, сколько звонков получил за эти минуты Косован? И как ему намекали заткнуться, а то хуже будет? Как вы думаете, хватит у прокуроров смелости возбудить уголовное дело против соросят и людей Санду? Они же уже избивают людей в прямом эфире!», – написал Цыдря в своем телеграм-канале.



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