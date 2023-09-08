Соратники Тихановской готовы её сместить и продать Белоруссию российским оппозиционным олигархам

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Беглая змагарка Ольга Ковалькова призналась, что готова подсидеть самопровозглашенного «президента Беларуси» Светлану Тихановскую и стать новым лидеров белорусской оппозиции.

Об этом она заявила в беседе с журналистами телеканала «Беларусь-1», позвонившими ей под видом представителей некоего российского олигарха, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первым с Ковальковой связался человек, представившийся журналистом российского издания-иноагента. Змагарка с удовольствием дала ему интервью. Через какое-то время «журналист» перезвонил и сообщил, что Ковальковой заинтересовался российский олигарх, который хочет сделать ее новым лидером белорусской оппозиции. Женщина, которую представляют как соратницу Тихановской, ничуть не смутилась и согласилась пообщаться.

Разговор сразу же зашел о деньгах. Ковалькову попросили составить смету. Она подсчитала и выкатила счет на 510 тыс 200 евро.

Тогда на оппозиционерку вышла уже «помощница олигарха». Он припомнила Ковальковой ее откровенно русофобские высказывания.

«Я участвовала в протестах против интеграции. Это не против России. Я не вижу огромных проблем в получении финансирования российским рублем», – заверила Ковалькова.

При этом она призналась, что будет скрывать наличие российского спонсора от своих соратников.

«Эту информацию будет знать очень маленькое количество людей. Я замечаю негативные позиции в сторону России в целом. Я бы не сказала, что есть динамика, но старая оппозиция всегда так высказывалась. С некоторыми людьми нужно просто быть поаккуратнее», – сказала Ковалькова.

Деньги она попросила направлять наличкой в евро через Белоруссию, где у нее остались доверенные люди. Они уже договорились о первом транше, когда у «помощницы олигарха» возник вопрос, готова ли будет Ковалькова «поспособствовать приватизации нефтехимических предприятий» Белоруссии, когда она придет к власти. Оппозиционерка сказала, что готова.

После того, как ее тайные беседы показали по «Беларусь-1», Ковалькова бросилась оправдываться. Она назвала материал «передергиваним и склеиванием ответов на другие вопросы». Также она утверждает: считала, что говорит с помощницей беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского.