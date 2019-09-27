Соратников Тимошенко назвали главными прогульщиками новой Рады

27.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Статистика, Украина
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Народные депутаты из фракции “Батькивщина” пропустили наибольшее количество голосований в течение первого месяца работы Верховной Рады 9-го созыва, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такие данные анализа первого месяца работы Верховной Рады обнародовала Гражданская сеть ОПОРА.

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Как сообщили в ОПОРЕ, наименьший процент пропусков во время голосований у депутатов из фракции “Слуга народа” (4,1%), наибольший – из “Батькивщины” (30,3%).

При этом в организации уточнили, что в течение сентября депутаты работали в сессионном зале парламента 8 пленарных дней.

Также в ОПОРЕ подсчитали, кто из нардепов больше всего выступал с трибуны Рады. По данным “ОПОРы”, в сентябре депутаты 1 541 раз выступали в Верховной Раде. Общее время их выступлений составляет почти 31 час. Дольше всего с речами выступал народный депутат из фракции “Слуга народа” Даниил Гетманцев. Длительность его выступлений – 1 ч. 6 мин. 52 с. На втором месте депутатки “Европейской Солидарности” Нина Южанина (1 ч. 2 мин. 45 с.) и Ирина Геращенко (47 мин. 38 с). Пятерку лидеров замыкают Тарас Батенко (47 мин. 10 с.) из депутатской группы “За будущее” и первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук (47 мин. 10 с.).

Также продолжительностью выступлений отличился спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, нардеп из “Батькивщины” Сергей Соболев, два парламентария из “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестор Шуфрич и Михаил Папиєв, а также Роксолана Пидласа (“Слуга народа”).

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