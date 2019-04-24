Соратнику Тимошенко, перекрывшему воду Крыму, обещают пожизненное

24.04.2019, Херсон, Михаил Рябов

Во время неминуемого наказания функционеров украинского националистического режима нельзя забывать о преступлениях экс-губернатора Херсонской области Юрия Одарченко, ответственного за разжигание межнациональной розни и попытку осуществления геноцида жителей Крыма путем перекрытия подачи воды на полуостров.

Об этом говорится в заявлении экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко от Херсонской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хочу, чтобы ваша память была коротка. Вы должны помнить и знать, кто на самом деле выполнял антизаконные и антиконституционные распоряжения. Они являются фашистскими, эти распоряжения.

Сегодня я хочу напомнить вам о таком персонаже, как Одарченко Юрий Витальевич. Он для меня является преступником, фашистом, бандеровским нацистом, убийцей собственного народа, который должен быть на скамье подсудимых и получить пожизненный срок.

Вспомните, когда он 9 мая 2014 года, на святом для всех херсонцев месте, у Вечного Огня на могиле Неизвестного солдата и стелы Родины-Матери, кричал буквально следующее о Гитлере (в переводе на русский язык):

«Они (сторонники Русской весны, противники Евромайдана, ополченцы, – ред.) также выдвигали лозунги о якобы освобождении наций, народов, которые проживают на землях, которые собирался захватить Гитлер. Если вы смотрите… читаете историю, сейчас очень много телепередач об этом, мы видим, что он прежде всего выдвигал лозунги освобождения людей от коммунистического ига, освобождения людей от тирана Сталина (начинается шум среди зрителей), освобождения от других вещей. И это было первым мотивом для Гитлера. Движение на суверенное государство, когда он пытался захватить территории. Но люди объединились в своем желании защищать свою родную страну. Защищать родную страну выступили единым фронтом, отбросив агрессора на земли и показав ему, что люди могут и будут отвоевывать свою территорию. Сегодня происходит то же самое на границах с Украиной. Сегодня агрессор стоит там, где пытаются какими-то лозунгами о якобы устранении… о якобы каких-то ужимках людей… пытаться осуществлять агрессию на территорию».

Журавко напомнил, что после этих слов Одарченко «молодая женщина с маленьким ребенком на руках, подошла и бесстрашно вырвала у чиновника микрофон и выбросила его, назвав его фашистом и убийцей».

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«Хочу вам, херсонцы, напомнить, именно он – херсонский гитлеровец Одарченко выполнил распоряжение незаконно исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова о перекрытии Северо-Крымского канала, что подпадает под понятие преступления «Геноцид». Именно он, Одарченко, поддержал формирование террористической организации Ислямова, Джемилева и Чубарова. Кстати, хочу напомнить, он же является народным депутатом Украины от БЮТ (Блок «Юлии Тимошенко»), и у него она же, Юлия Тимошенко, является шефиней.

При Одарченко Херсонская область начала стремительно падать вниз по всем экономическим и хозяйственным показателям. Именно при нем начало страдать село, фермеры и сельхозпредприятия. Его потакание кровавой власти привело Херсонскую область к трагическим последствиям. Он, первый в Херсонской области, начал разжигать ненависть между Украиной и Россией. Он делил однородное население области на «своих» и «чужих». Он начал уничтожать русскоязычные школы в Херсоне и области. Он поддерживал, так называемую, «декоммунизацию» и уничтожение памятников в Херсонском регионе.

Его лживый язык, тупые мозги и повседневная брехня журналистам и народу привели к тому, что почти каждый день из Донбасса в Херсонскую область приходили гробы. Эти смерти, как и смерти мирных жителей, детей Донбасса, лежат именно на его совести, а также пацаны, которые пришли калеками из этой гражданской войны – АТО.

Именно при Одарченко и при его руководстве у нас, на Херсонщине, начались широкомасштабные пожары и уничтожаться лес. При нем, в регионе выросли бандитизм, коррупция и преступность.

Я перечислил всего лишь малую часть тех бед, которые он обрушил на Херсонскую область.

Дорогие мои херсонцы! Дорогие мои земляки! Нельзя этого прощать! Нам надо помнить, чтобы потом эти враги собственного народа, как Одарченко, понесли достойное суровое наказание.

Распространяйте! Читайте! Чтобы в будущем не допускать таких страшных ошибок», – призывает Журавко.