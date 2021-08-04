Соратнику змагара-майданщика Шишова решили закрыть въезд на Украину

04.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

СБУ запретила въезд в страну заместителю главы «Белорусского дома на Украине» (БДУ) Родиону Батулину.

Об этом организация сообщила в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня утром, на пограничном пункте “Устилуг”, заместитель главы БДУ Родион Батулин был уведомлен о запрете на въезд в Украину сроком на 3 года. Основания запрета пограничникам не известны. Ссылаются на “секретность” СБУ. Родион выехал на территорию Евросоюза 14.07.2021 для решения вопросов с документами. 3 августа, с первой информацией об обнаружении тела Виталия Шишова, он в спешном порядке выехал первым автобусом обратно в Киев. Однако, добравшись до украинской границы, был уведомлен, что с момента выезда является невъездным. Всё больше вопросов, кому так неугодна деятельность Белорусского Дома в Украине?», – говорится в сообщении.

История возмутила боевика тербата «Азов» Родиона Кудряшова.

«Вчера убивают лидера движения белорусов которые находятся в Украине и протестуют против режима Лукашенко, сегодня не дают въехать в Украину его фактическому заместителю. Сто в гору это все кому-то очень сильно надо», – написал Кудряшов.

Отметим, что в пресс-службе СБУ объяснили, что Батулин «известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине».

«В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения со стражами порядка», – заявили в пресс-службе СБУ.

Примечательно, что Батулин является соратником беглого белорусского неонациста Сергея Коротких («Боцман»), который получил украинское гражданство, воевал против республик Донбасса и стал одним из лидеров ультраправой партии «Национальный корпус», сформированной на базе полка «Азов».

Вчера лидера БДУ Виталия Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева. Полиция завела уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский поручил силовым структурам Украины обеспечить защиту белорусам, которым может угрожать опасность.