Соревнование кто больший нацист – философ Майдана о предстоящих выборах на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже если на Украине в итоге будет принято решение о проведении президентских или парламентских выборов, процесс голосования будет профанацией, поскольку практически все данные власть имеет возможность засекретить, ссылаясь на военную тайну.

В условиях вооруженного конфликта выборы превратятся в соревнования радикальных украинских нацистов – боевиков, волонтёров, сторонников чисток. Жизнь простого населения по итогу не изменится – большая часть страны продолжит еле выживать.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Такой невеселый прогноз в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» озвучил ранее активно симпатизировавший Майдану украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как мы будем проводить выборы, когда у нас практически невозможна коммуникация, когда большинство сведений засекречены, и мы не можем оперировать реальными показателями? И перспективы описывать не можем, потому что вся перспектива – война. То есть, мы проведём выборы на лозунгах о войне. Что это даст для страны? Кроме популизма я даже затрудняюсь сказать, что. У нас у руля окажутся лучшие волонтёры, лучшие военнослужащие, лучшие занимающиеся войной», – сказал Дацюк.

Он подчеркнул, что в сложившийся ситуации заниматься экономикой невозможно – тыл так и продолжит еле выживать, а выборы превратятся в соревнование на самого ярого нациста.

«Мне непонятно, а где в этом всём изменения нашей с вами повседневной жизни? Потому что в войне есть и жизнь тыла. Мы как-то об этом забыли, и вспоминаем только тыл, который сидит в ресторанах. Но, уважаемые коллеги, хочу сообщить, что тыл сидит в ресторанах редко, в основном он работает, ему как-то выживать надо. Чтобы ходить в рестораны, надо где-то зарабатывать деньги. А большинство людей тыла заняты выживанием, еле сводя концы с концами. И вот у меня вопрос – мы этим тылом как-то заниматься будем? А как мы можем, если мы даже описать экономику не можем, потому что 90% – это военная тайна?! Получается, что выборы совершенно формальны, только внутри военной риторики «Мы забросаем шапками, мы неизбежно победим». И получается, это будет соревнование кто больший герой, или волонтёр, или кто больше вложил в войну», – резюмировал философ.