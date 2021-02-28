Соревнование вакцин на Днестре: Кто виноват, что Россия не стала первой?

28.02.2021, Тирасполь, София Русу

Все-таки Румыния. Румыния пообещала Молдове вакцину против Covid-19 и выполнила обещание. В Кишинев доставлена партия в размере 21600 доз вакцины AstraZeneca – первый транш от общего объема помощи в 200 тысяч доз, выделенных соседней страной. В кишиневском аэропорту гуманитарный груз встречала президент Майя Санду. На торжественной встрече звучали слова о европейской солидарности и историческом дне для Молдовы.

Российский вакцина «Спутник V», первая в мире, которую в Молдове тоже ждут – многие местные жители доверяют именно ей, – здесь уже не будет первой. А жаль. Могла бы быть важная имиджевая победа России.

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Но первой стала Румыния с европейской вакциной AstraZeneca. Бухарест, безусловно, получит от этого политические и идеологические дивиденды.

Итак, вакцинация в Молдове начинается 1 марта. Сначала вакцину получат медики, которые находятся на переднем крае борьбы с COVID. Часть вакцин из румынской помощи направят медработникам Приднестровья. Приднестровью, кстати, положено также не менее 10 % вакцин, которые Молдова получит по линии COVAX (международный механизм в рамках ВОЗ, созданный для содействия глобальной борьбе с пандемией).

Напомним, ведущие страны мира приступили к вакцинации населения еще в декабре. Но что для одних государств – норма, для других – роскошь. В Молдове и Приднестровье смиренно ждали помощи извне и реализации принципа мировой солидарности.

Запрягали с Молдовой долго. К 24 февраля РМ оставалась единственной страной Европы, в которой еще не началась вакцинация против коронавируса. А местное население между тем изрядно пострадало от инфекции – в стране с населением 2,6 млн человек зафиксировано почти 185 тыс. случаев COVID-19, 3,9 тыс. человек умерло.

Два месяца шли только разговоры, возникло даже что-то вроде соревнования двух берегов Днестра, где представители профильных ведомств и пресса регулярно подогревали тему. Ожидание вакцины стало отдельным направлением новостей. Вот примерные заголовки. Вакцина ожидается. Вакцина задерживается. Вакцину ждут. Вакцина будет. Вакцина придет, но точных сроков нет.

Соревнование началось в конце прошлого года. Сразу было понятно, что в этом вопросе будет много политики. Молдова ждала одну из «идеологически выдержанных» вакцин с Запада, Приднестровье – из России.

29 декабря президент Румынии Клаус Йоханнис по итогам встречи с Майей Санду в Кишиневе сообщил, что Бухарест предоставит Молдове 200 тыс. доз вакцины от коронавируса и другую помощь для борьбы с инфекцией. Было подчеркнуто существование «особых отношений» между двумя странами.

Тирасполь тут же, под Новый год, поспешил сообщить, что есть договоренность с Москвой о поставке российской вакцины. 30 декабря президент Приднестровья Вадим Красносельский рассказал, что вопрос был решен в ходе его рабочего визита в Москву. Тема вакцинации, заявил он, обсуждалась на встрече с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Шла речь о первой партии в 30 000 доз для вакцинирования медиков, учителей и представителей силовых структур. Сразу после новогодних праздников в Приднестровье начали составлять списки потенциальных получателей прививок.

Несмотря на достигнутую договоренность, поставок в Тирасполь так и не было. В этом вопросе пытались нажимать на разные педали. Парламентарий-единоросс, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выступил на первом заседании весенней сессии с призывом поставить вакцину соотечественникам в Приднестровье. «Этим людям некому, кроме нас, помочь», – заявил он.

Оказалось, что есть. Румыния вот уже помогает – Приднестровье входит в общий план вакцинации РМ.

В вопросе с российскими вакцинами для Молдовы постоянно маячил экс-президент страны Игорь Додон. Бывший лидер РМ проводил встречи в Москве, заявлял о намерении привиться от COVID-19 исключительно российской вакциной и советовал то же самое сделать согражданам. Додон рассчитывал привезти в Молдову «Спутник V» (он тоже обсуждал поставки этой вакцины с Дмитрием Козаком и сообщил, что договорился о передаче в Молдову нескольких сотен тысяч доз), но не привез.

«Если румыны не обманут и действительно поставят эту вакцину в Молдову, это будет еще один плевок в «лицо «Русского мира» в Молдове», в роли которого сегодня выступает физиономия Додона», – написал ранее молдавский Telegram-канал «Белый аист».

Есть мнение, что Майя Санду и Румыния решили перебить московскую инициативу Игоря Додона по вакцине. Если это так, значит, перебить ее было несложно. Додон договаривался о поставках «Спутника» в декабре, однако Россия, по данным Минздрава РМ, обратилась по вопросу поставок вакцины в Молдову только в начале февраля. Документы и запрос на регистрацию российской вакцины молдавское Нацагентство по лекарствам и медицинским изделиям получило в середине месяца. 26 февраля было объявлено о регистрации российской вакцины «Спутник V» в Молдове.

Telegram-канал «Хроники захваченного государства» относительно соперничества России и Румынии в плане предоставления региону вакцины от коронавируса пишет: «Если у румынской стороны в Молдове достаточно лоббистов, то за пропаганду российской вакцины ответственным назначили Игоря Додона и Партию социалистов. Это стало чем-то вроде публичной порки, которую любит применять Владимир Путин в отношении проштрафившихся подчиненных.

Так вот, наши собеседники утверждают, что на Старой площади недовольны результатами этой работы. Дело в том, что Игорь Додон хотел решить вопрос поставок через себя, что в результате привело к затягиванию процесса и упущению Россией шанса стать первым поставщиком вакцины в Республику Молдова. Кроме того, в Кремле недовольны тем, что Игорь Додон упустил контроль над башканом Гагаузии Ириной Влах. Она, напомним, самостоятельно сумела договориться с властями Турции о поставках вакцины для Гагаузской автономии».

Между тем в Приднестровье, пока ждали вакцину, заболеваемость пошла на спад.

Известный приднестровский врач Илья Васильев у себя на странице в Facebook высказал мнение, что «территорию Приднестровья можно объявить территорией, победившей COVID-19 без вакцинации».

«Уверенный спад заболеваемости продолжается, – написал он. – Конечно же, этот спад идет, как и должен, волнообразно. Из апогея середины декабря, около 700 случаев в день, в феврале мы имеем в среднем менее 100 случаев в день. Количество официально зарегистрированных инфицированных COVID-ом перевалило за 30 тысяч, т.е. реально (если учесть, что на один выявленный случай приходится 10 невыявленных) перенесли заболевание более 300 тысяч, а это уже более 70-75 % всего населения. Таким образом, следует заключить, что коллективный иммунитет достигнут».

Вакцину «Спутник V» в Приднестровье, конечно, все равно ждут. Желающих привиться ею много. Может быть, Россия станет второй страной, поставившей вакцину на берега Днестра. А может, и не станет. 25 февраля, например, стало известно, что Литва «протянет руку помощи» и предоставит Молдове партию вакцины против коронавируса COVID-19. Как сообщил и.о. премьер-министра РМ Аурел Чокой на совместной конференции с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, вакцина будет передана в ближайшее время.

Обсуждая ситуацию с поставкой вакцин в Молдову, российские эксперты на разных площадках называли вакцину «Спутник V» «ключом», «инструментом мягкой силы», «оружием победы РФ в условиях сложной политической ситуации», которое в Молдове нужно использовать по-настоящему.

Но что-то не срабатывает.

Молдова для России, конечно, – не ключевое направление, однако России сейчас нужны, просто жизненно необходимы любые победы. Если она хочет где-то быть, ей нужно быть там первой.