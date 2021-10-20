Сорок процентов украинцев винят Зеленского в позоре с «вагнеровцами»

20.10.2021 23:16 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение ответственны за «слив» спецоперации украинских спецслужб по задержанию бывших ополченцев Донбасса из ЧВК «Вагнер», считают почти 40% граждан Украины.

При этом почти 50 процентов из опрошенных признались, что впервые слышат об этой эпопее.

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Такие данные предоставил Киевский международный институт социологии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно исследованиям, о срыве «спецоперации» знают 51,5% украинцев, хотя лишь 11,6% из них утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 39,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей. Любопытно, что 46,8% признались, что впервые слышат о «вагнеровцах».

Среди респондентов, которые в курсе о «спецоперации», больше всего опрошенных (39,5%) возлагают ответственность на «слив» информации со стороны Офиса президента Украины. Еще 19,7% считают, что это происходило из-за нехватки профессионализма и ошибки высшего политического руководства страны. 8,% уверены в непрофессионализме украинских спецслужб, 7,7% респондентов полагают, что «российские/белорусские спецслужбы» могли узнать об операции и сорвать её.