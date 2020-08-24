Сорок процентов «золотых паспортов» Кипра принадлежат российским топ-менеджерам, экс-чиновникам и жуликам

24.08.2020, Никосия, Вадим Егоров

Государственная программа Кипра «Гражданство в обмен на инвестиции» оказалась крайне востребована российскими богатеями, ранее предпочитавшими регистрировать в этом островном государстве офшорные компании.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По имеющейся информации, в распоряжении журналистов катарского телеканала Al Jazeera попала информация о лицах, получивших гражданство Кипра по государственной программе «Гражданство в обмен на инвестиции».

Выяснилось, что 40% получивших «золотые паспорта» этого островного государства – граждане России. Причем, по условиям программы соискатель кипрского гражданства должен инвестировать в кипрскую экономику не менее двух миллионов рублей.

В сети появилась своего рода классификация россиян, получивших «золотые паспорта» Кипра, выделяющая несколько групп.

Так, в условно первую попали топ-менеджеры госбанков и госкомпаний, такие, как представители ВТБ Виталий Бузоверя, Сбербанка – Максим Полетаев, РусГидро – Евгений Дод.

Вторая группа объединила экс-чиновников, депутатов и членов их семей, например, замминистра экономического развития Игоря Реву, бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сына экс-главы «Минпромторга» Виктора Христенко – Владимира Христенко.

Наконец, третью группу составляют скрывающиеся от правосудия, такие как бывший топ-менеджер «Газпрома» Николай Горновский и экс-владелец «Росгосстраха» Сергей Хачатуров.

«Прямо кожей чувствую, как в московских гостиных вздрагивают от подобных сообщений, – прокомментировала новость в своем телеграм-канале главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. – И какая же радость не вздрагивать, поскольку ни гражданств, ни ВНЖ, ни недвижки, ни бизнеса, ни денег за пределами Родненькой у меня никогда не было и нет».

В ноябре прошлого года, кстати, власти Кипра отозвали 26 «золотых паспортов» у иностранцев, имевших проблемы с законом или различными мировыми глобальными структурами.

Тогда в этот список тоже попали россияне, оказавшись самой многочисленной группой – нового гражданства лишились девять граждан России, среди них олигарх Олег Дерипаска и двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, экс первый вице-президент этого же банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.

До определенного момента Кипр был популярен у российских богатеев как место, где они регистрировали оффшорные компании для вывода денег за рубеж.

Однако ожидается, что в сентябре этого года Москва и Никосия подпишут документ по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения, после чего привлекательность далекого острова для желающих не платить налоги в российский бюджет упадет.