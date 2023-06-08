Сорок сотрудников посольства РФ покидают Бухарест. Румынские власти неожиданно вспомнили о Венской конвенции…

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Посол Российской Федерации в Бухаресте Валерий Кузьмин заявил в минувший вторник на пресс-конференции, что румынские власти не так жёстки в отношениях с Россией, как другие страны-члены НАТО, и что, с точки зрения Москвы, Румыния оставляет «приоткрытую дверь» для будущих отношений.

Рискну предположить, что эта фраза российского дипломата всполошила, кое-кого в Брюсселе, или (и?) в Вашингтоне. Так или иначе, реакция последовала незамедлительно, буквально в течение пары дней…

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МИД Румынии сообщил, что посольство России в Бухаресте должны покинуть 40 человек – 11 дипломатов и 29 административных сотрудников.

Эта мера полностью соответствует Венской конвенции и отражает существующий уровень двусторонних отношений, заявила румынская дипломатическая служба. Российская сторона также была проинформирована о том, что у нее есть не более 30 дней на выполнение решения румынской стороны.

Если этот срок не будет соблюден, МИД Румынии примет меры по реализации решения путем отзыва аккредитации некоторых членов дипломатического и административно-технического персонала Российской Федерации в Румынии.

Решение румынских властей происходит на фоне тотального охлаждения отношений между Бухарестом и Москвой. Бухарест за последние два года выслал нескольких российских дипломатов, Кремль ответил тем же.

Россия отреагирует на решение Румынии сократить штат посольства РФ в Бухаресте, сообщил МИД России.

«Россия ответит соответствующим образом», — комментируют в дипломатическом ведомстве.

Выходит, ошибся российский посол? «Приоткрытая дверь» с треском захлопнулась? Не совсем так…

Румынские СМИ утверждают:

«Бухарест придерживается особой политики в отношении Североатлантического альянса и не хочет публично отчитываться о подробностях предоставляемой оборонительной помощи, которую он оказывает Украине. Министр иностранных дел Богдан Ауреску, приглашенный Би-би-си для объяснения причин этой секретности, прямо сказал, что он не может дать никакого ответа. Ни президент Клаус Йоханнис, ни премьер-министр Николае Чукэ не хотели разглашать информацию о виде помощи или ее размере».

Есть и другие тенденции, которые определяют настроения в румынском обществе. Согласно обширному социологическому исследованию, включающему государства Центральной и Восточной Европы: 78% румын считают, что ЕС диктует стране, что и как делать. Только 53% населения по-прежнему воспринимают США как стратегического партнера, по сравнению с 75% в прошлом году (47% опрошенных говорят, что партнерство с американцами не идет на пользу Румынии, которая превратилась в импортера военной техники Украине), 51% опрошенных считают, что Америка втягивает их страну в войну с Россией (Globsec Trend 2023). Из других опросов также следует, что 40% населения не дает определенного ответа, является ли Россия «дружественным» или «вражеским» государством.

Распахнется ли «приоткрытая дверь» в российско-румынских отношениях, или захлопнется окончательно, зависит от позиции румынского народа на предстоящих в 2024 году, парламентских выборах.