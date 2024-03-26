Сороковины Навального почтили украинским голубем и геями

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На 40-й день после смерти уголовника-экстремиста Алексея Навального его «команда» выпустила странный клип. Он выполнен в стиле американского мультфильма «Рик и Морти», который любил покойный. Возможно в видео «зашиты» какие-то смыслы из подростковой культуры, но взрослый человек обращает внимание на очевидные вещи.

В мультфильме Навальный борется с лиловым драконом, символизирующим российскую власть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Помогает ему в этом желто-голубой голубь. Когда «герой» уже погиб, именно эта птица сидит на трупе дракона.

В «прекрасной России будущего», которая наступает после победы, повсюду стоят памятники Навальному. Это и скульптура, напоминающая Владимира Маяковского напротив Исаакиевского собора в Петербурге (вместо конной скульптуры Николая 1), и громадный бюст на Красной площади в Москве, и наконец, монструозный истукан в стиле фигур с острова Пасхи.

По берегам Москва реки там бродят слоны, а в небе парят дирижабли. Среди счастливых людей в «новой России» режиссер особо выделяет пару целующихся девушек и пару юношей, где один держит другого на руках, как невесту. Правда, радуги на небе правильные, не ЛГБТ.

Интересно также, что улыбающаяся вдова Юлия Навальная присутствует в мультфильме только в сценах прошлого. В будущем Россией руководит рыжая женщина, которая выступает вместе с коллегой из ЕС, и мужчина, который жмет руку рыжему президенту США.

Возможно, это объясняется тем, что «командой Навального» руководит иноагентка Мария Певчих, предположительно бывшая любовница Навального. В общем, женские интриги.

Музыкальную композицию в стиле рэп, на которую наложен мультик, исполняют беглые иноагенты Рома Либеров, Noize MC, Земфира, Влади, Артур Смольянинов, Максим Покровский, Владимир Котляров, Fuze Krec, Саша Гагарин, Леонид Парфенов, АлоэВера и Мириам Сехон. В двух местах они поют каноны из заупокойной службы (Навальный согласно официальному житию, был глубоко верующим православным). Звучит это нестройно и глумливо.