Сорос атаковал Зеленского: Украину ждёт импичмент?

04.10.2021 00:30 (Мск), Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Спонсируемый Джорджем Соросом «Консорциум журналистов-расследователей» опубликовал «Досье Пандоры» – сведения о финансовых махинациях влиятельных политиков мира. Среди них оказался и Владимир Зеленский. Он, вопреки требованиям закона, продолжал получать миллионные прибыли от бизнеса, который фиктивно переписал на друзей. Деньги выводились за границу без уплаты налогов на Украине. Одновременно в Киеве было выпущено и расследование в видео-формате грантоедами из проекта «Следствие.инфо».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Публикация компромата совпала с приближением «экватора» президентства, а также с грядущей отставкой спикера Дмитрия Разумкова, которого наблюдатели считают устраивающим Запад кандидатом в президенты взамен растерявшего популярность Зеленского.

«Журналисты пишут о компании Зеленского Maltex, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Он, якобы, продал её Шефиру, который ей сейчас и управляет. Да, тому самому «пострадавшему» Шефиру, за «покушение» на которого он пообещал всех наказать… Журналисты прямо говорят, что Зеленский ничем не лучше своих предшественников. Он также, как и все до него, скрывает доходы через подставных фигур-друзей», – пересказывает содержание компромат-материалов депутат Верховной рады Антон Поляков, уточняя, что в схемах Зеленского также фигурирует глава СБУ Иван Баканов и олигарх Игорь Коломойский.

Вне всякого сомнения, скандал будет использован противниками Владимира Зеленского.

«В нормальной стране этого было бы вполне достаточно для немедленного импичмента или добровольного сложения полномочий», – считает советник МИД ЛНР Родион Мирошник.

В лагере Петра Порошенко уже дали понять, что будут требовать проведения досрочных выборов президента.

«Я еще в 2019 говорил: поддержка Зеленского и его имидж «молодого реформатора с наилучшими устремлениями» будут держаться только до момента, когда будет доказано его личное участие в незаконных финансовых схемах олигархов. Досрочные выборы сегодня значительно повысили вероятность», – уже заявил обслуживающий Порошенко политолог Алексей Голобуцкий.

Рассорившийся с Зеленским пока еще спикер Разумков также пообещал поднять вопрос о «борьбе с механизмами уклонения от уплаты налогов» на согласительном совете Верховной рады утром в понедельник.

Обнародованный на Западе компромат ставит крест на кампании Зеленского против олигархов, отмечает политолог Владимир Корнилов.

«Судя по «досье Пандоры», в грядущий реестр олигархов украинское СНБО должно занести Зеленского, его кошелёк Шефира, и главу СБУ Баканова. Полностью подпадают под критерии, установленные недавно принятым законом. Как вы думаете, внесут в реестр?» – задает эксперт риторический вопрос.

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва считает, что коррупционный скандал бесповоротно портит его имидж на Западе.

«Связка Зеленского и Коломойского ещё раз подтверждена, и на Западе станет аксиомой. А заодно и станет аксиомой, что Зеленский продолжает покрывает Коломойского, несмотря на требования США. Разуверить в этом Запад Зеленский может разве что путём ареста Коломойского и всех его активов по делу Приватбанка. Но в таком случае Коломойский вывалит такой массив информации о Зе, что «досье Пандоры» про офшоры покажется невинной детской сказкой», – считает Гужва.

«Досье Пандоры» направлено на срыв переизбрания Зеленского на второй срок, уверен медиатехнолог Дмитрий Кирьян.

«На словах ты «Pandora papers», а на деле слив, который был нужен, чтобы не пустить Зеленского на второй срок. О своих планах на второй срок Зеля объявил, несмотря на обещания ограничиться всего одним», – пишет он в своем Telegram-канале.

Киевская журналистка Ирина Гаврилова, напротив, считает, что фатальных последствий от компромата для Зеленского пока что не будет.

«При всем негативном отношении к Зеленскому, расследование фактологически весьма слабое… По самому Зеленскому явных криминальных фактов не приведено. Да – офшоры, так ранее известно и криминалом само по себе не является по Западом же модерируемым правилам. При этом от акций, судя по сюжету, Зеленский таки формально избавился перед избранием… Итого, очевидна цель в виде давления на Банковую и разрыхления информационного поля, но пока не более того. А «разрыхляют», очевидно, под Разумкова», – комментирует Гаврилова.