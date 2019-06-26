Сорос берет под контроль украинскую таможню

26.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Запад начал новый захват экономики Украины. Так, главой Государственной таможенной службы Украины может быть назначен нынешний замминистра экономразвития и торговли Максим Нефедов, победивший в конкурсе на эту должность.

Об этом в блоге «Украинского института анализа и менеджмента политики» пишет политолог Денис Гаевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркивает, что назначение Гаевского будет означать, что контроль над украинской таможней перешел к американскому миллиардеру Джорджу Соросу, ставленником структур которого является Нефедов.

«25 июня состоялся финальный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы. Конкурсная комиссия приняла решение рекомендовать Правительству для назначения на должность руководителя ГТС Максима Нефедова. Следует отметить, что Нефедов входит в орбиту влияния гендиректора инвестиционной компании Dragon Capital Томаша Фиала (человек Сороса)», – пишет Гаевский.

При этом, украинские олигархи, контролирующие ныне экономику страны, при президентстве Владимира Зеленского украинские олигархи потерпят крах, а их места займут транснациональные корпорации, обладающие большим ресурсом и стойкостью к конкуренции.

Эксперт подчеркивает, что нынешние украинские олигархи держатся на плаву исключительно потому, что не имеют конкуренции на внутренних рынках.

«История с Фирташем – лишнее напоминание того, что бизнес украинских олигархов является успешным только в тепличных условиях отсутствия свободной конкуренции. Холдинг Фирташа «Ostchem» удерживает внутренний рынок минеральных удобрений в значительной степени ввиду ограничений на импорт из РФ, а на внешних рынках «Ostchem» проигрывает конкурентам в лице «Уралхима», «Беларуськалия» и прочих.

С приходом Зеленского, чья команда декларирует либертарианство в качестве своей идеологии, упрощается процедура инвазии ТНК в украинскую экономику, что несет риски для местных олигархов. Обладая доступом к «длинным» и «дешевым» кредитным деньгам и возможностью демпинговать, ТНК могут за несколько лет зачистить под себя целые сегменты украинского рынка. В ближайшие годы, по всей видимости, активизируется процесс деолигархизации Украины», – отмечает Гаевский.