Сорос начал раздавать деньги на борьбу с Россией

10.02.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

На фейсбук-страничке «Международного фонда Возрождение» – материнской структуре всех соросовских проектов на Украине, появилось объявление следующего содержания: «Одними только запретами Россию не победить. Мы готовы поддержать производителей качественного украиноязычного контента. Поэтому объявляем конкурс стипендий для украиноязычных видеоблогеров в Youtube, Tik-Tok, Instagram. Мы хотим помочь видеоблогерам в создании роликов, продвигать идеи критического мышления и рационального взгляда на мир и события в нем».

В этом тексте обращают на себя внимание как минимум, два момента. Во-первых, впервые в практике подобных грантовых организаций за долгие годы отброшена за ненадобностью лицемерная политкорректность, маскирующая истинные цели фиговыми листками «непредвзятости», «объективности», «внедрения журналистских стандартов» и «борьбы за демократию и свободу слова».

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Нет, конечно, далее по тексту все это фигурирует, но как нечто второстепенное и даже третьестепенное. Главное же и основное просто, как топор: борьба с Россией и победа над ней. Вещи названы своими именами. И деньги выделяются именно на это.

Второй важный момент – это фактическое признание того, что, уверовав во всемогущество фейсбук – и твиттер-революций, лучшие друзья демократии западного образца, как говорят в народе, проворонили появление и рост популярности новых медиаплощадок, таких, как Телеграм и Тик-Ток. А значимость и эффективность в украинском контексте таких традиционных площадок, как Youtube и Instagram просто недооценили.

И это правда. Вот, скажем, кто самый популярный и цитируемый в украинском сегменте общественно-политического Youtube? Шарий с супругой. А кто второй? блог «ЯсноПонятно» журналистки «Страны юа» Олеси Медведевой. А далее по списку – каналы Дмитрия Джангирова, Александра Семченко, Татьяны Монтян, недавно выпиленные из эфира каналы Медведчука, мураевская медиаплатформа «НАШ», «Перший Козацький», более мелкие проекты типа «Эхо Киева» с Еленой Бондаренко, перечислять всех долго.

Главное, что повестку на Youtube задают лидеры мнений, которых постмайданная украинская пропаганда называет «ватными». В Телеграмм то же самое. И информация о начале активной работы в этом приложении по выращиванию «правильных» блогеров, была еще раньше.

И вот теперь соросовские ребята в авральном порядке штопают дыры в прохудившейся пропагандистской сети и наскоро заделывают бреши в невидимом информационном куполе, воздвигнутом над Украиной, чтобы уберечь ее население от зловредных лучей «российской пропаганды».

Стартуют соросята пока что скромно. На первом этапе обещают взять на прокорм всего 4-8 видеоблогеров, выделив каждому от 50 до 120 000 гривен. Среди основных требований – канал должен быть на украинском языке, его тематика должна «коррелировать с темами критического мышления и рационального взгляда на мир», а ценности «совпадать с ценностями демократии и открытого общества».

Очевидно, вышестоящие борцы с Россией не хотят рисковать, а сначала желают посмотреть на украиномовных богатырей мысли и дела, которые будут претендовать на американское довольствие. И если уровень их продукта будет хотя бы минимально удобоварим, проект, как это водится, признают перспективным и продлят на второй сезон. А число потенциальных получателей бабла расширят.

В какой-то степени это правильный подход. Ведь, если вспомнить, то классические грантоеды ничего путного на Украине за все эти годы собственными силами так и не создали. Самый яркий пример такого творчества – «Громадське» ТВ, которое прославилось разве что громким финансовым скандалом, когда обманутые соратники бывшего шефа этой организации Романа Скрыпина обнаружили, что тот скрысил донаты на кругленькую по украинским меркам сумму.

В остальном же – «Громадське» стабильно плетется в хвосте рейтингов с долей от 0,2 до 0,4% зрительской аудитории. Для примера: выпиленный из сетки вещания канал NewsOne имел долю 4% – то есть, в десять раз больше «Громадського», а еще один из медведчуковских каналов «112- Украина» и вовсе – 20% и выше.

Так что в украинских реалиях птенцы Сороса берут в основном не умением, а числом и монопольным положением, когда остальным просто затыкают рот. К тому же, большинство прошедших грантоедские курсы «журналистов» работают на частных каналах украинских олигархов. Которые и платят им зарплату, содержа за свой счет этот праздник антироссийской демократии.

Примечательно, что в объявлении о начале раздачи грантов фонд Сороса делает оговорку-постскриптум специально для непонятливых: мол, заявки, поданные от журналистов бывших каналов Медведчука, вещающих теперь на Youtube, рассматриваться не будут.

Тем самым, выбравшим «неправильную сторону» журналистам посылается вполне «толстый» намек, кого надо поддерживать впредь. Ведь, если ОПЗЖ не сможет защитить свои медиаресурсы в суде, люди останутся без работы и средств к существованию. Да еще и в качестве парий, которых не берут на работу в другие СМИ.

Насколько удачной окажется попытка грантоедов подчинить себе Youtube и Телеграм, пока что судить трудно. С одной стороны, сомнительно, что у украиноязычных, да еще и , вполне вероятно, с галицким акцентом каналов появится сколь-нибудь массовая аудитория. Мы ведь помним совсем свежие результаты исследования грантового «Пространства свободы», согласно которому основным языком запросов украинцев на Youtube является русский. На нем в этой сети получают информацию 96,8% граждан, в то время как мову выбирает всего 3%.

С другой стороны, не исключено, что на помощь украинизаторам могут прийти старшие товарищи. Если они сумели выпилить из Сети самого президента США, то что мешает развернуть под теми же лозунгами «борьбы с фейкньюс» и «российской пропагандой» масштабгую чистку в украинском сегменте и разом выпилить оттуда всех более-менее популярных несогласных? Ничто не мешает. Было бы, как говорится, желание.

И что-то подсказывает, что если дело дойдет до реальной схватки со ставками не на жизнь, а на смерть, как на недавних выборах в США, результат для украинских противников майдана может быть печальным.