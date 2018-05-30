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30.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Украина

Сорос отменит Брексит и вернет Британию в ЕС через новый референдум


Американский финансист Джордж Сорос планирует запустить в Великобритании кампанию в поддержку референдума, который отменит выход страны из Евросоюза, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

По его мнению, лишение Великобритании членства в ЕС повредит обеим сторонам.

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Джордж Сорос намерен запустить в Великобритании акцию в поддержку проведения нового голосования, которое должно отменить итоги Brexit. Своими планами бизнесмен поделился на встрече, которая была организована Европейским Советом в Париже.

По данным The Times, финансист считает процесс выхода Великобритании из ЕС крайне болезненным для всех сторон. Решить эту проблему можно лишь с помощью проведения нового голосования: по его мнению, на этот раз жители Великобритании выскажутся за сохранение членства в Евросоюзе. Американский бизнесмен также заявил, что Брюссель должен направить свои усилия на решении более важных для Евросоюза задач, тогда как сейчас он занимается переговорами с Великобританией.

Напомним, 23 июня 2016 года в Соединенном Королевстве прошел референдум по вопросу выхода страны из ЕС. Большинство британцев выступили за Brexit, после чего премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку, и его место заняла Тереза Мэй.

В соответствии с изначальными планами, переходный период должен был продлиться до 2020 года, однако впоследствии появилась информация о том, что глава британского правительства может настоять на продлении этого срока на два года. Поводом для этого служит граница между Ирландией, которая является членом Евросоюза, и Северной Ирландией, входящей в состав Королевства.

В мае евроскептики заподозрили власти Великобритании в планах оставить страну в составе ЕС, несмотря на решение граждан. На эти мысли их натолкнуло выделение средств на выборы в Европарламент, которые пройдут после запланированного выхода Великобритании из ЕС.

 

 

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