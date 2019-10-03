Сороса позвали в Раду отчитаться за своих марионеток

03.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

В украинский парламент стоит пригласить американского финансиста и спонсора «цветных революций» Джорджа Сороса, чтобы он объяснился по поводу реформ команды президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом во время заседания Верховной рады заявил депутат от «Оппоплатформы – За жизнь» Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он отметил, что под шумок дискуссий о формуле Штанмайера протягивают закон о рынке земли.

«Отменяется перечень предприятий, которые не попадают под приватизацию, в том числе стратегических и оборонных, и не утверждается перечень тех, которые нельзя приватизировать. Была попытка одним решением отменить кодекс закона о труде, сейчас разрабатывают новый, направленный исключительно на интересы работодателей, без учёта интересов работников», – заявил депутат.

По его словам, мощное давление на малый бизнес продолжается с единой целью: собрать со всех деньги, чтобы выплатить внешние долги.

«В этой ситуации много кто возмущается, что к нам не приходит премьер-министр, министр иностранных дел или не отчитывается президент. А зачем? Единственный человек, которого стоит сегодня пригласить, который действительно мог бы объяснить, что происходит в экономико-фискальной политике Украины со всем этими решениями, является пан Джорж Сорос. Я предлагаю, чтобы мы все вместе пригласили этого человека», – предложил Волошин.

«Если он сам не может, то пусть пришлёт уполномоченного представителя и наконец объяснит, за что голосует монобольшинство, уничтожая остатки социального государства на Украине, отдавая её в жертву транснациональным корпорациям, которые сегодня под шумок такого популярного и близкого к народу пана Зеленского, хотят установить тут диктатуру транснациональных корпораций. Это (Сорос – ред.) единственный человек, которого мне тут будет интересно послушать, все остальные – марионетки, которые выполняют волю заграничных кулуаров», – добавил депутат.