Соросовская НКО спамит украинский суд безумными исками о «праве собственности на Крым»

31.08.2021 22:39 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Несколько граждан Украины подали иски в Киевский окружной суд к Южному федеральному округу РФ с требованием признать за ними право собственности на землю, недра, воздух и другие ресурсы Крыма.

С этой инициативой выступила НКО «Украинский народ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По мнению наших юристов, украинский суд должен дать решение: или признать, что наши активы используются в Крыму Украины (по ст. 5 ст. 13 Конституции Украины), или признать что Крым не территория Украины. Как вы думаете, каким может быть решение?», – говорится в заявлении организации.

Подача исков не сопровождалась какими-либо публичными акциями и должна стать «первым шагом».

«Митинг сегодня не собрали, не собирались никого пугать количеством людей, мы просто шаг за шагом начали двигаться и действительно действовать в сторону ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ! А мы создали ценообразователя в правовом смысле, это начало ряда наших действий и акций в направлении изменения системы использования народного богатства. Первый шаг сделан, будет громче, может и жестче, я уверен для многих понятнее!», – заявляют активисты.

От суда они требуют, чтобы он признал за народом Украины «право собственности» на землю, недра, воздух и другие ресурсы Крыма, признать «действия ответчика никчемными, т.е. такими, которые не прекращают право собственности», и признать за каждым из истцов право собственности на долю в имуществе (имеется в виду Крым и его ресурсы).

Хотя в п. 1 ст. 13 Конституции Украины задекларировано, что недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы страны являются объектами общественной собственности украинского народа, понятие общественной собственности не конкретизировано в украинском законодательстве.

В частности, неясно, являются ли недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы страны собственностью народа или же государства.

Поэтому на практике подобные иски совершенно бессмысленны, имеют чисто декларативный характер и только создают ненужные сложности суду, который теперь вынужден тратить свое время на поиск правдоподобных формулировок, которые можно использовать в судебном решении, которые бы не оскорбили «патриотов».