Соросы никуда не денутся из украинского правительства

05.03.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский относится к кругам, которые завязаны на спонсора «цветных революций» и биржевого спекулянта Джорджа Сороса.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, давая оценку смене украинского правительства.

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«Соросятня – это даже не какие то конкретные люди, это способ коллективного мышления и принятия общественно значимых решений. Собственно, и сам Зеленский мыслит такими же категориями, как и все эти отставленные люди – Гончарук, Маркарова, Милованов. Зеленский с ними на одной волне. Поэтому, собственно, они и работали в его правительства. Это было правительство Зеленского – то, которое ушло. И то, которое пришло – тоже правительство Зеленского.

Это не правительства Гончарука и Шмыгаля. Гончарук и Шмыгаль – это просто люди, которым по тем или иным причинам Зеленский доверил реализовывать те ожидания, которые связаны с его деятельностью. И ждать каких-то глобальных изменений не приходится.

С одной стороны, в системе госуправления задействовано очень много людей, и каждого из них нужно оценивать отдельно. С другой вся эта система персонифицирована Зеленским, и, как показало голосование в парламенте, у него достаточно голосов в Верховной раде, чтобы провести буквально любое назначение.

Не надо думать, что есть вот хороший царь, который поменяет плохих бояр на хороших. Это очень феодальное мышление, которое не соответствует реалиям сегодняшней Украины», – сказал Белашко.