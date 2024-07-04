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В Молдове вся власть принадлежит «соросятам», являющимся одновременно гражданами Румынии. Подобно «птенцам гнезда Сороса» из команды премьер-министра Армерии Никола Пашиняна, они даже в названии партии использовали одно и то же слово.

Об этом в программе «Честно говоря» на канале Общественная служба новостей рассказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов, доктор политологии Богдан Цырдя.

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По его словам, президент Майя Санду является основателем и неформальным лидером правящей в Молдове партии «Действие и солидарность». Аббревиатура партии по-молдавски «ПАС» – в переводе на русский «шаг». При этом политический альянс Никола Пашиняна, существовавший в 2018 – 2021 годах и также связанный с западными фондами, тоже назывался «Мой шаг».

Цырдя напомнил, что Майя Санду является гражданкой Румынии, как и спикер парламента Игорь Гроссу, премьер-министр Дорин Речан и три четверти членов правительства, Конституционного суда, директор Службы информации и безопасности страны. Одновременно все эти люди являются членами сети различных НКО, которые финансировались фондами Джорджа Сороса, Конрада Аденауэра, Фридриха Эбберта и другими грантовыми структурами.

«То есть, они все соросята», – объясняет Цырдя.