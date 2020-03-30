«Соросята» наносят ответный удар: Громкий скандал на Украине

30.03.2020, Киев, Сергей Устинов

В Киеве новый скандал. Дениса Ермака, брата главы президентского Офиса Андрея Ермака, уличили в торговле государственными должностями. Как свидетельствуют видеозаписи, выложенные в интернет, человек, похожий на Ермака, ведет переговоры с разными людьми, не безвозмездно предлагая свои лоббистские услуги по назначению на разные хлебные кормления. Среди них: «Укрзалізница», Министерство инфраструктуры, киевская таможня, Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» и даже Дворец искусств «Украина».

Скандальности видеороликам добавляют обсуждающиеся в них расценки трудоустройства по протекции Ермака-брата. Например, такие: «Денису об этом говорить не надо, он берет 4, из пяти. По 500 долларов раскинем … Это твои друзья. Друзья. Давай хотя бы по штуке», – говорит один из фигурантов прослушки.

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Теперь о том, кому все это выгодно. А выгодно это по разным причинам очень многим. Новый фаворит Зеленского за недолгое время пребывания на посту нажил себе массу недругов, мечтающих его свалить.

Одно из киевских СМИ насчитало целых пять групп влияния, заинтересованных в падении Ермака с олимпа: от «попередника» в должности главы президентского Офиса Андрея Богдана до зловещей «руки Кремля» в лице экс-помощника Путина Владислава Суркова. И это не считая киевских «соросят», очень злых на Ермака за его ключевую роль в организации отставки правительства Гончарука и генпрокурора Рябошапки. В списке также Арсен Аваков, ревниво следящий за усилением своего номенклатурного конкурента, и Петр Порошенко с камарильей.

Политический аспект скандала связан с тем, что перед нами – ни много, ни мало – переход внутренней грызни в президентском окружении в открытую плоскость. Второй по счету после недавнего демарша депутатов-«соросят» из «Слуги народа» против того же Ермака, только в контексте его роли в минском процессе и урегулировании на Донбассе. Обнародовал скандальные записи один из подписантов этого антиермаковского обращения нардепов-«слуг» Гео Лерос – грантоед со стажем, до избрания кормившийся в Киеве при Кличко и усеявший столицу многочисленными «патриотическими» муралами за бюджетный кошт.

«Видеодоказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве», – написал Лерос в аннотации к «сливу».

Сам глава президентского Офиса оперативно откликнулся на обвинения и призыв к своей отставке. «Гео Лерос, и ты сам, и я, и люди, которые понимают ситуацию, знают, зачем и в чьих интересах ты все это делаешь и пишешь. Я прямо говорил тебе во время наших последних встреч… Очень жаль, что такой, как ты, оказался в партии «Слуга народа» среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям», – заявил Ермак, посоветовав депутату «подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово».

Вместе с тем, ответ Ермака Леросу выглядит неубедительно. Чиновник не отрицает ни тот факт, что на видео его брат, ни тот факт, что его родственник торговал должностями вопреки публичным обещаниям самого президента. В таком случае непонятно, в чем именно состоит «переход красных линий» и «моральная деградация» разоблачителя этих безобразий. А ссылка на то, что погоревший на скандале брат вип-чиновника «служил добровольцем в АТО» и авторитетен в кругах таких же персонажей, лишь добавляет краски в цветастую палитру и без того скандальной репутации «добровольцев». Неужели отсылки к тому, что его брат – «раненый на колчаковских фронтах» – это все, что в оправдание своего родственника может сказать глава президентской канцелярии?

Даты на записях свидетельствуют о том, что они сделаны в период с августа по сентябрь 2019 года. То есть, «пасли» Дениса Ермака больше полугода назад, но обнародовали только сейчас. Почему? Это, конечно, лишь версия, и не единственная, но думается, перед нами тот случай, когда дорого яичко к Христову дню.

Не секрет что в последние недели самым популярным видом спорта на киевском политическом олимпе было перетягивание каната между условными группами поддержки олигарха Игоря Коломойского и прозападным лобби. Предметом их боданий была судьба законопроектов, необходимых для получения страной очередного кредита от МВФ. На кону стоял вопрос дефолта Украины: быть ему или не быть. Цена вопроса – открытие по требованию МВФ рынка сельхозземли и закон о банках, прозванный в СМИ «антиколомойским» – Фонд не намерен прощать олигарху долги в размере 5 миллиардов долларов.

Обнародование компромата на родственника ключевого царедворца Зе именно в то время, когда подковерные схватки в Киеве достигли своего апогея, и за день до назначенного по итогам длительных торгов и уговоров на понедельник, 30 марта, внеочередного заседания Рады с вышеупомянутыми законами в повестке дня, вряд ли можно считать случайностью. Более вероятно, что речь шла о дополнительном рычаге давления на главного президентского администратора со стороны так называемых «соросят». Чтобы не было сюрпризов и голоса за продолжение сотрудничества с МВФ нашлись, а не потерялись.

Насколько зыбки договоренности в киевских верхах в эти дни и насколько важные для страны вопросы типа кредита МВФ становятся разменной монетой в войнах кулуарных компроматов, свидетельствует то обстоятельство, что еще в обед воскресенья весь киевский бомонд был уверен в том, что на рассмотрение Рады в понедельник вынесут пакет законов в угоду МВФ, на котором настаивали атаковавшие Ермака «соросята». Но уже поздно вечером в воскресенье карта легла иначе. И вот уже знатоки телеграфируют: законы о рынке земли и о Приватбанке отменяются. Вместо них Рада рассмотрит меры по борьбе с коронавирусом, изменения в бюджет и кадровые вопросы.

Означает ли это, что атака на Ермака достигла противоположных целей, и влиятельного царедворца спас ситуативный союз с Коломойским, интересы которого уже готовились принести в жертву МВФ? Покажет уже завтрашний день. Если утром все снова не переиграют.

Зато недруги Ермака попробуют решить другую – бонусную задачу – потопить репутацию уже не брата, но самого Ермака – в глазах президента. Выставить его токсичной и одиозной фигурой, балластом, от которого лучше избавиться. С расчетом на то, что в отсутствие какой-либо адекватной и равновеликой Ермаку аппаратной фигуры Зеленский безальтернативно попадает в прямую зависимость от «соросовского» крыла своего окружения. Что, в свою очередь, делает аппаратный реванш «соросят» за поражение в борьбе за правительство Гончарука свершившимся фактом.

«Сегодня авторитет Ермака «обрушился», как в один момент обрушился «авторитет» Гончарука. Брата Главы ОП Андрея Ермака, Дениса Ермака теперь отодвинут от Офиса Президента, с которым они ранее плотно сотрудничали», – делает резюме, больше похожее на оргвывод, один из телеграм-каналов, входящих в околопрезидентскую орбиту.

Речь идет о роли брата Ермака в реализации таких важных, а главное, денежных проектов, как планируемый к выходу партийный телеканал «Слуги народа» и околопартийные аналитические центры типа возглавляемого Ермаком-братом «Украинского бюро национального развития», получавшего «жирные» заказы под определенные закрытые исследования и пиар-разработки для власти.

Остается открытым вопрос, кто же именно поспособствовал «сливу» компромата в руки нардепа-соросенка Гео Лероса. Сделать это могли только спецслужбы с оперативными возможностями, позволявшими «пасти» нужного фигуранта в течение многих месяцев. Некоторые киевские конспирологи увидели в этом четкий аваковский след. Мол, компромат этот особо рьяно раскручивали ЛОМы и телеграм-каналы из аваковского пула, один из которых был по странному совпадению создан буквально за пару дней до обнародования «компры» – 27 марта.

И снова обратимся к одному из околовластных «брехунцов»: «Опытные люди заранее писали всех и собирали папочки. Вся верхушка власти смеялась, только Зеленский один сказал, что даже его «пишут». На Ермака и его «приближенных» папки есть у двух групп. Первая – СБУ (частично сбушники слили «соросятам» записи). Это делается в игре против усиления Ермака. Никому не нужен сильный «серый кардинал». Вторая группа – это МВД. Аваков мстит Ермаку за «кидок» (ему обещали пост вице-премьер-министра по силовому блоку), но после слили по всем направлениям, даже начали замахиваться на пост Министра МВД и отставку Авакова».

Впрочем, это тоже лишь предположения, хотя и правдоподобные.

Есть в этой истории и психологический момент. Тоже показательный. Брат Ермака повел себя, как не самый умный человек. Попавшись в прямом смысле слова, как говорят в таких случаях рыбаки «на голую пуговицу». Вообще, каким кретином нужно было быть или насколько уверовать в собственную непотопляемость, чтобы так откровенно вести подобные разговоры в тот момент, когда уже вовсю бушевали «войны пранков», жертвами которых становились влиятельные депутаты, министры, премьер-министр и тогдашний генпрокурор. Активность, с которой вываливали компромат прошлой осенью на больших и маленьких «слуг народа» должна была и самого тупого привести к мысли, что «у кого надо» есть “особая папка” на всех. А если и нет, то при желании быстро найдется.

Помимо всего прочего,”Ермак-гейт”, будто лакмусовая бумага, высветил крах надежд общества на то, что тотальная замена старых кадров некими «новыми лицами» приведет к качественным изменениям в самой системе госуправления и принципах ее работы. Выяснилось, что смена фамилий власть предержащих не означает автоматического исчезновения старых коррупционных «схем» и «решал». Оказалось, что «новые» берут, как и старые. Разве что прослушки не боятся.

Киношный президент Голобородько возмущался порочной практикой кумовства при назначениях на государственные должности. А кандидат в президенты Зеленский даже обещал, что эта самая практика уйдет в прошлое, и что начальников в новой стране будут назначать по заслугам, умениям или таланту, а не в зависимости от того, кто чей кум, сват, брат или любовница.

Но у президента Зеленского все вышло строго по известной черномырдинской максиме. Поначалу благие намерения даже оформились в приснопамятный проект кадрового отбора LIFT, который с места в карьер взял бодрый галоп, но уже спустя три месяца после старта сначала тихо забуксовал, а затем и вовсе после череды громких и не очень скандалов скончался без объявления о том в газетах. И вот уже который месяц мы ничего ни о каком лифте не слышим. Зато земля полнится слухами о том, что такой-то регион отдали на кормление Авакову, а такой-то Ахметову.

Ну и последний штрих в этой истории. Анекдотический. В НАБУ, возглавляемое никак не увольняемым «вечнозеленым коррупционером» с американской «крышей» Артемом Сытником, уже поступило заявление в отношении коррупционных действий главы Офиса президента Андрея Ермака. Что дало повод известному юристу Андрею Портнову съязвить в своем телеграм-канале насчет того, что у «дорогих начальников» завтра – последний шанс уволить Сытника: «Если вы не успеете решить его вопрос в первой половине дня, он во второй половине решит ваш. Если завтра НАБУ начнёт расследование и первые следственные действия по сегодняшним скандальным видеозаписям – у вас ноль политических шансов его после этого уволить. Затянули, теперь он будет заниматься вами. И это тоже неплохо, надо платить за свою недалёкость и близорукость».