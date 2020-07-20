Соросята Пашиняна зачищают эфир от российских телеканалов

20.07.2020, Москва, Александр Ростовцев

16 июля парламент Армении принял законопроект «Об аудиовизуальных медиа». Ряд положений документа направлен на изгнание из бесплатной государственной сетки вещания всех иноязычных телеканалов за исключением тех, что транслируются на основе межгосударственных соглашений.

Документ принят во втором и последнем чтении 79 голосами. Против законопроекта проголосовали 17 нардепов.

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По сути, речь идёт о зачистке российского телевещания в Армении по украинским лекалам, да ещё в период обострения армяно-азербайджанского конфликта.

До принятия законопроекта в бесплатной сетке вещания армянского ТВ числились четыре российских канала: «Первый», РТР, «Культура» и «Мир». Кроме них, к одной из кнопок был подключен американский CNN.

Из всех российских телеканалов один только «Мир» может не бояться дискриминационного закончика, поскольку его вещание распространяется на весь СНГ на основании межгосударственных соглашений.

Остальным, чтобы остаться в сетке бесплатного государственного вещания, придётся дублировать передачи на армянский язык либо давать субтитры.

Отныне и на неопределённый срок российские каналы уходят в зону вещания кабельного телевидения и IPTV, как и в других республиках бывшего СССР, где русофобствующими властями официальное медиапространство давным давно зачищено до блеска от «оккупационного влияния».

Ряд наблюдателей утверждает, что урезание российского вещания в Армении связано с недавними обидками правящих майдаунов на отказ Москвы в однозначной политической поддержке режима Пашиняна в наиболее острый момент пограничного конфликта с Азербайджаном.

На самом деле, о мелкой ответной пакости Москве со стороны пашиняновской камарильи красноречиво говорит дата одобрения законопроекта армянским парламентом – 16 июля. Однако планы по дерусификации эфира республики вынашивались на официальном уровне задолго до начала вооружённого конфликта.

В частности, ещё в начале 2020 года глава Нацкомиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян сделал примечательное заявление о том, что вещающие в республике зарубежные телеканалы могут работать «либо на основе межгосударственных договоров, либо если несут общественную пользу, передают общечеловеческий контент и не имеют политических или пропагандистских компонентов повестки той страны, откуда они ведут вещание».

смотрящий за информационной политикой Армении Тигран Акопян

Помимо прочего, в речи ответственного за национальное теле-радио чиновника прозвучали слова «о несущем угрозу национальной безопасности Армении российском телевидении». Причём, в интервью изданию Sputnik Акопян набрался наглости и принялся врать напропалую, будто с его позицией полностью согласен российский посол в Ереване, с которым он якобы обсуждал данную тему.

Заявление Акопяна вызвало ответную реакцию российского посольства в Ереване. Дипломаты, дезавуировав заявление о согласии российского посла с тем, что российское ТВ несёт какую-либо угрозу Армении, в свою очередь, проинформировали, что с Акопяном у них состоялась единственная беседа, на которой он рассказывал о планах создания «минимального социального медиапакета», которые были всего лишь приняты к сведению.

Что касается позиции посла России, то он призвал армянского чиновника принять во внимание интересы большинства граждан Армении, составляющих постоянную аудиторию российских телеканалов.

Из того, что в речи Акопяна употреблялись размыто-неопределённые критерии «общественной пользы» и «общечеловеческий контент», в который каждый вкладывает смысл, исходя из собственных интересов и понимания, было, в общем, понятно, что российское ТВ в Армении будут вырубать за невосторженное отношение к майданному режиму, установленному в республике весной 2018 года и, особенно, за критическое отношение к его мохнорылому главарю.

Фразочка о «чуждых политических и пропагандистских компонентов» и вовсе свидетельствует, что майдан-премьер с окружением, больше всех оравшие на всех углах о демократии, свободе слова и воле народа, вкладывают в эти понятия некие глубоко субъективные представления.

Понятное дело, что майдаунам и соросятам из окружения Пашиняна русский язык не нужен. Вероятнее всего, зачищая медиапространство республики от русского языка, они выполняют волю своих работодателей – грантораздатчиков из НКО.

Однако армянской молодёжи, которой предстоит конкурировать на рынке труда, русский язык жизненно необходим, так что ограничивая им доступ к русскоязычным информационным источникам, майдауны оказывают молодёжи медвежью услугу, обрезая не только связывающие с Россией невидимые нити, но и взгляд под другим углом на события в мире и в Армении.

Известный российский журналист и телеведущий канала «Культура» Виталий Третьяков назвал действия армянских властей «русофобскими» и заявил о необходимости избавляться от подобных настроений, «иначе Армения не выживет».

Тем не менее, члены правящей партии Армении «Мой шаг», скопом проголосовавшие за принятие законопроекта, не видят никакой опасности или нарушения прав рядовых граждан Армении, заверяя общественность через СМИ, будто бы интересы русскоязычной части армянского общества не нарушаются, а решение парламента не несёт политического подтекста: «Мы просто решили разделить телеканалы на армянские и иностранные, а в общественном мультиплексе оставляем только те иностранные каналы, по которым будут достигнуты межгосударственные соглашения».

Тем самым, правящие майдауны предлагают людям отключить часть мозга, чтобы узреть в новом законопроекте исключительно «техническую необходимость», полностью проигнорировав одно из положений документа о «языковой и национальной безопасности».

Причём, в свежем комментарии о принятом законопроекте всё тот же Тигран Акопян вновь принялся врать, будто бы он говорил только о «защите языка» и никогда – «об угрозе нацбезопасности со стороны российского телевещания», хотя все ходы мерзавчика тщательно зафиксированы.

Или как, например, расценивать заявления армянских чиновников, что для них неприемлема российская пропаганда в отношении Грузии и Украины?

Особенно, если учесть, что Грузия, если не считать ТК «Мир», практически выпала из сферы интересов российских медиа, а Украина вообще выступила на стороне Азербайджана в недавнем конфликте.

Армянские политики, понимающие, какими осложнениями чреваты подобные документы для полностью зависящей от России республики, умиротворяюще бубнят о том, что дипломаты с обеих сторон уже ведут переговоры о включении в сетку госвещания телеканалов ВГТРК (РТР и «Культура») и что государственное ТВ не играет заметной роли в медиапространстве республики, поскольку, мол, 65% домохозяйств подключены к кабельной телесети.

Как говорил Эйнштейн, «вселенная и глупость человеческие бесконечны, да и то, бесконечность вселенной вызывает сомнения».

Все эти «умиротворенцы» отказываются понимать, что не доступностью кабельного ТВ для населения определяется информационная политика государства. И на Украине население способно «уйти в информационное подполье», предпочтя кабельных и IPTV операторов сетке вещания национального ТВ.

Насыщенность официальной телесети российским контентом всего-навсего говорит о степени дружелюбия того или иного государства к нашей стране.

О чём же нам говорит государственная информационная политика союзного государства Армения?

Одобренный 16 июля законопроект – лишнее подтверждение, что Армения – недружественное России государство, проводящее прозападную и русофобскую политику при абсолютно потребительском отношении к своему главному донору и защитнику.

И пока в Ереване у власти остаётся Пашинян в плотном окружении соросят, а в республике себя прекрасно чувствуют многочисленные западные НКО, ситуация в лучшую сторону не изменится. Выводы делаем сами.