Соросята-супрунята намерены сожрать министра

18.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Министра здравоохранения Украины Максима Степанова сделают «козлом отпущения» за проваленную борьбы с пандемией и уволят с должности.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Против Степанова плетут интриги на протяжении всего его пребывания на должности министра здравоохранения. Плетут те же самые соросята-супрунята, которыми наводнен аппарат Минздрава, особенно верхнего уровня. Будучи достаточно инфильтрованной в разные государственные структуры политической группой, эти агенты влияния Демпартии США присутствует и в партии «Голос», и в партии «Слуга народа», и в Министерстве здравоохранения. Поэтому у них есть возможность периодически через парламент лоббировать свои интересы.

Кроме того, есть такая структура как Национальная служба здоровья которая занимается закупками медицинских препаратов для населения за государственный счёт. После того как Степанов пришёл в министерское кресло, ставленников Супрун из этой конторы начали вычищать. Это очень большие деньги. Поэтому вопрос стоит, во-первых, в политическом влиянии, во-вторых в деньгах.

Удастся ли сместить Степанова на этот раз? Одного желания соросят-супрунят для этого мало, необходима также воля со стороны офиса президента, руководства фракций, руководства Кабмина. Если такой консенсус будет – а на мой взгляд вероятность этого велика сейчас, то Степанова действительно могут уволить. Вероятность этого консенсуса велика, прежде всего, по той причине, что борьба с пандемией проходит плохо. И кто-то должен быть назначен за это ответственным. Потому что если никого не назначить козлом отпущения, то все негативные последствия в общественном сознании будут возложены на премьера, и, даже в большей степени, на президента. Поэтому Степанова сейчас могут сделать ответственность за провалы в борьбе с пандемией», – сказал Богатырев.