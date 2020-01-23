«Соросята» Зеленского отдают Западу железные дороги Украины

23.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Украинские железные дороги будут переданы на 10 лет в управление крупнейшему европейскому оператору «Deutsche Bahn». Сведения о достижении соответствующих договоренностей на экономическом форуме в Давосе озвучил премьер-«соросенок» Алексей Гончарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу», – сказал чиновник, подчеркнув, что политическое решение уже принято.

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Гончарук пообещал «немецкую операционную эффективность и нулевую терпимость к коррупции». При этом он утверждает, что речь идет исключительно об управлении «Укрзализницей», но не продаже государственной собственности.

Гончарук лукавит – железные дороги останутся в собственности Украины лишь формально, считает представитель ЛНР на переговорах в Донбассе Родион Мирошник.

«Просто отдать свой рынок перевозок другим, а за это они его разовьют за украинские деньги, снабдят украинскими заказами своих немецких производителей, возьмут под контроль весь транзит», – поясняет он.

«Немцы могут получить полный контроль над украинской железной дорогой, а также возможность назначать своих представителей на местах в регионах, тогда как Кабмину будет отведена роль лишь утверждать решения западного гиганта», – сообщает украинский журналист Андрей Павловский подробности сделки.

Напомним, что не так давно в наблюдательный совет «Укрзализницы» был назначен один из подстрекателей Евромайдана – бывший журналист «грантоед» Сергей Лещенко. В данный момент 86% набсовета украинских железных дорог уже составляют иностранцы, заявляла накануне экс-премьер Юлия Тимошенко.

В начале 2020 года руководство «Укрзализницы» заявляло о планах продолжать закупки у США локомотивов General Electric, которые Украина начала использовать после того, как потеряла свое производство в Луганске и отказалась от сотрудничества с Россией.

В 2018 году в Германии прошла забастовка железнодорожников – профсоюзы требовали от Deutsche Bahn повышения зарплат.