«Соросята» ждут отмашки от Белого дома, чтобы разорвать Зеленского – Царёв

Запрет на публикацию антикоррупционных расследований и материалов на Украине не спасет президента Зеленского от расправы – дни его сочтены ровно с того момента, как он решил переложить на западных кураторов провал «контрнаступа».

Такое мнение в эфире «Украина.ру» высказал экс-нардеп Украины, а ныне политический блогер и директор санатория Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине коррупция – это часть механизма, благодаря которому работает бизнес, политика, чиновники. Она бывает больше, бывает меньше, но она всё равно часть той жизни. И американцы справедливо полагают, что коррупция – это как часть той смазки, которую можно контролировать в государственном аппарате. Кстати, очень незарегулированная жизнь на Украине, гораздо менее, чем в России, где надо каждый раз брать какие-то разрешения, отчитываться, где всё под контролем происходит и контроль всё дальше. До последнего времени, до прихода Зеленского – было совсем по-другому, то есть наоборот, каждый год уменьшалось количество лицензий, разрешений, отчётов. Но, тем не менее, коррупция всегда была нужна, если ты хочешь заниматься бизнесом. К сожалению, надо было кому-то платить, как-то заниматься. Я хочу сказать, что только одна налоговая служба каждому президенту Украины приносила не меньше 1,5 млрд долларов в год. Это не считая совсем «чёрную» контрабанду – оружие и наркотики. Это просто на снижении таможенных пошлин, на прерванный экспорт и на просто контрабанде», – подчеркнул он.

При всем при этом, хватало на всех, кто участвовал в этой цепочке вертикально вверх.

«Порошенко пришёл к власти фактически банкротом. Украина маленькая, мы все друг про друга знаем. Я смотрел его активы – они были заложены в российских банках. А, став президентом, он вывел активы из-под судов и стал мультимиллиардером. Такая же ситуация сейчас у Зеленского. Он зарабатывает на всём – на таможне, на государственных подрядах, военкоматы ему сдают. При Порошенко (глава МВД) Аваков крышевал такую линию: игорный бизнес, незаконные пункты приёма металлолома, им даже воры сдавали деньги за то, что особняки vip-персон вычищали или машины крали. Все сдавали деньги в кассу, это всё сходилось вверх», – уточнил Царёв.

Поэтому американцы выстроили эту систему – через коррупцию они контролируют всю политическую и бизнес жизнь на Украине. И поэтому не говорить про коррупцию еще не значит спасти Зеленского.

«Ему это не поможет, поменялся тренд. Можно умалчивать о коррупции, но вот ту политику, которую он избрал, когда за провальное наступление он начал осуждать западные страны, Соединенные штаты, что они поставляли мало оружия, что поставляли долго, поэтому виноваты вы, западные страны. Ну кто с таким согласится? Естественно, будут искать, где он виноват и делать его виноватым. Поэтому антикоррупционные органы, «соросята» – только поступит команда «фас» – они его будут разрывать, и ничего он с этим не сделает», – убежден Царёв.