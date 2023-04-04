Сорта дерьма: Гранты нужно было давать Пугачевой с Макаревичем, а не Серебенникову с Роднянским

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Российские артисты, уехавшие из страны после начала СВО, поступили честнее некоторых из тех, кто остался и выступает за деньги, скрывая свое несогласие с действиями российского государства.

Об этом в интервью RTVI заявил владелец холдинга «Русская медиагруппа» Владимир Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что те, кто сбежали, в некотором моменте честнее, чем некоторые артисты, которые остались. Потому что те, которые сбежали, показали свою абсолютно конкретную позицию гражданскую. Ее можно осуждать. Я лично ее не приемлю. Но они показали свое лицо истинное», – сказал Киселев.

Он полагает, что власти «упустили» Аллу Пугачеву, Андрея Макаревича и Юрия Шевчука, не дав им гранты, которые доставались модным московским режиссерам и продюсерам, которые тоже уехали из страны.

«Я убежден, что отъезд таких людей как Пугачева, Макаревич, Шевчук – это большой прокол наших руководителей идеологических отделов. Их упустили. С ними не так правильно себя вели. Может быть, на каком-то этапе надо было грантами не Серебреникова, Богомолова и Роднянского окучивать. Может быть, надо было на других людей обращать внимание. С теми людьми, которые большие «звезды», конечно, с ними непросто. Они ершистые, свободолюбивые, у них есть свое мнение. А те артисты которые податливые, ездят по разным площадям и выступают зачастую на Васильевском спуске и Красной площади… Только один маленький момент – они выступают за деньги там, что для меня лично неприемлемо. Поэтому позиция таких людей, которые были абсолютны в своей убежденности, которую мы, безусловно, не принимаем, они, может быть, гораздо честнее тех, кто остались», – сказал Киселев.