Сорвалась предновогодняя провокация ЦИПсО

Пул ципсошных телеграм-каналов, маскирующийся под российские паблики, решил устроить провокацию накануне Нового года, подтолкнув читателей к мысли, будто в уходящем 2023-м Россия якобы стала экономически слабее, а её армия терпит поражение.

Об одном из характерных эпизодов рассказывает обозреватель Армен Гаспарян.

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«Канал с говорящим названием «Ватное болото» решил задать прямой вопрос аудитории: «Смог ли Сергей Шойгу построить армию, которая способна дать бой Западу?». Это было сделано специально: в надежде продемонстрировать страх россиян перед «мощью НАТО» и их неверие в боеспособность ВС РФ. Результат для админов-русофобов оказался неожиданным и неприятным: большинство пользователей проголосовало за вариант «Да, смог». Сергей Шойгу смог построить армию, которая способна дать бой Западу», – сообщил Гаспарян.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев объясняет, почему для объекта атаки выбран именно глава Минобороны.

«В военных академиях всего мира существуют учебники по спецпропаганде. Пропаганда во время войны, у нее ровно три задачи: дискредитация политического руководства, дискредитация военного командования и сеяние паники среди населения страны, с которой ты воюешь. Как только вы видите, что есть какой-то информационный материал, эффект от которого состоит в том, что ты чувствуешь недоверие к власти, военному руководству – знай, что это умышленная или неумышленная пропаганда. Поэтому, естественно, что вбросы о том, что Шойгу не такой, что-то неправильно ведет, они всегда будут происходить. Этот вопрос на протяжении двух лет постоянно возникает. Он возникает либо потому, что его сделала вражеская пропаганда, либо потому, что его подхватили наши «полезные идиоты», которые думают, что они говорят какую-то правду, что они лучше Шойгу или лучше Путина знают, как воевать. Но у нас за два года произошла своего рода прививка – мы поняли, как работает пропаганда противника, теперь на нее реагируют соответствующим образом. Второе – за время пригожинского мятежа мы тоже поняли, к чему это все ведет», – заявил Матвейчев «ПолитНавигатору».

Экономист Александр Дудчак считает, что, если результат опроса стал неожиданностью для ципсошников, то для россиян здесь нет ничего удивительного.

«Народ и армия – едины. Народ, конечно, верит в армию, Вооруженные силы, потому что у многих там родные, близкие, очень многие помогают. Это движение – от души, поэтому есть вера в армию. Проблемы могут быть у всех, нет того, у кого все идеально, но эти проблемы, в конце концов, решаются. Мы видим, что меняется и снабжение армии, появляются новые виды вооружений в войсках, адаптируются старые достаточно быстро. В общем, работа по адаптации прошла быстро – это заслуга народа и, конечно, руководства армии тоже», – заявил Дудчак.

«Идет война за умы, в которой нужно влиять на гражданское общество противника. Конечно, в наших социальных сетях всего не запретишь, полностью перекрыть враждебные каналы невозможно – они есть как открытые, так и залегендированные под патриотические, поэтому нужно соблюдать информационную гигиену, думать, откуда черпается информация. Не вижу смысла участвовать в подобных опросах, если ты реально понимаешь, что это враждебный канал. То, что опрос показал, что наша армия боеготова – это объективная реальность. Наша армия не развалилась, страна не развалилась, о чем мечтает коллективный Запад. Мы уже два года продолжаем силами небольшой группировки сдерживать всю украинскую армию и коалицию западных держав, которые вместе с ней навалились на нас», – заявил член президиума организации «Офицеры России» Левон Арзанов.