Сорван план Запада по организации Майдана в Москве

08.10.2019, Москва, Владимир Гладков

В распоряжении российского правительства есть документальные доказательства подготовки Западом массовых беспорядков и дестабилизации обстановки в ходе выборной кампании в Мосгордуму.

Об этом в ходе заседания заявил глава комиссии Совета Федерации по расследованию иностранного вмешательства в российские выборы, сенатор Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё в момент старта избирательных кампаний комиссия с трибуны СФ публично заявила, что имеет данные о намерениях внешних сил использовать предвыборный период и единый день голосования 8 сентября как повод для разнообразных деструктивных операций. И главным поводом для противоправных действий зарубежных оппонентов была избрана Москва, а, точнее, выборы в Мосгордуму», – заявил депутат.

При этом он отметил, что сами по себе эти выборы большого значения не имеют для западных специалистов по внешним вмешательствам. Ситуация лишь использовалась как повод для дискредитации политической системы РФ и провоцирования массовых беспорядков в Москве.

Были применены «мозаичные технологии», когда не имеющие явно противоправного характера отдельные эпизоды складываются в элемент общего плана действий по атаке на суверенитет России.

«О том, как работают эти технологии, говорят данные соцопросов, согласно которым значительная часть граждан РФ, в особенности москвичи, не верят во вмешательство Запада в наши внутриполитические процессы, включая сентябрьские выборы и прошедшие уличные акции», – добавил Климов.

По его словам, во вмешательство верят преимущественно граждане за сорок, которые помнят, как активно орудовали иностранные консультанты во время и после распада СССР.

При этом Климов подчеркнул, что Запад действует в России более изощренно, нежели в бывших советских республиках, учитывая патриотические настроения населения РФ.

«Именно поэтому, в отличии от многих стран, где бушевали или бушуют цветные революции, у нас оппозиционеры не решаются размахивать американскими, британскими флагами, либо знамёнами ЕС.

Высокий уровень патриотизма хорошо знают и учитывают на Западе, внешние оппоненты проводят постоянные соцопросы в российских регионах, для чего в нарушение международных правил используются даже сотрудники иностранных дипмиссий, а деньги на подобные исследования выделял, в том числе, Пентагон», – рассказал докладчик.

Кроме того, Климов посоветовал всем сомневающимся в иностранном вмешательстве ознакомиться в открытых источниках с текстами действующих законов США.

«По одному из них, принятому ещё при Обаме в 2014 году, госсекретарю США прямо вменяется в обязанность напрямую или через неправительственные, или через международные организации, цитата: «улучшать демократическое правление в РФ».

А уже принятый при Трампе закон о противодействии противникам Америки от августа 2017 года выделяет для подобных действий в отношении нашей страны значительные дополнительные финансовые ресурсы.

На первые два года было выделено четверть миллиарда. И устанавливает принцип постоянного усиления санкционного давления с тем, «чтобы закрыть лазейки против РФ», – указал депутат.

Более того, закон призывает таким же образом поступать всем партнёрам – от стран ЕС до организаций ОБСЕ и Совет Европы.

«Неслучайно и то, что отбывший недавно в США Джон Хантсман до своего назначения на должность посла в Москву с января 2014 года был председателем Атлантического совета, который признан генпрокуратурой РФ нежедательной организацией.

Иными словами, внешнее вмешательство – объективная реальность, имеющая юридическое подтверждение и зримое финансирование, а также конкретные противоправные последствия», – подчеркнул Климов.

«Важно отметить, что, хотя в исследуемый период попытки вмешательства мы фиксировали, их итоговая результативность оказалась отнюдь не той, на которую рассчитывали за рубежом. Не случилось у них превратить московские улицы ни в подобие киевского майдана, ни в парижские побоища. Сказанное – не фигура речи», – добавил он.

Основная цель российских внешних оппонентов с многодолларовыми бюджетами – это молодёжь до восемнадцати.

«Именно эту категорию всё активнее втягивают в противоправные протестные акции и пытаются сформировать из них пособников. Они ищут молодых бунтарей, наподобие 36-летнего Хуано Гуайдо, на которого США сделали ставку при попытке госпереворота в Венесуэле. Есть свидетельства, что Гуайдо 10 лет изучал в Сербии курсы по насаждению так называемой демократии через свержение существующей власти», – заявил Андрей Климов.

По его словам, в соседних с Россией странах постоянно проходят специальные семинары, курсы и форумы, «отбираются и стажируются молодые журналисты, в том числе из глубинки, а также те, кто будут выдавать себя за независимых наблюдателей на выборах».