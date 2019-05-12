Сорван украинский теракт в Донецке

12.05.2019, Донецк, Александр Гусар

В день празднования пятилетия Донецкой Народной Республики украинские военные предприняли попытку сброса с беспилотника взрывного устройства на гражданские объекты, а также попытку миномётного обстрела жилых кварталов Донецка.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера, в день празднования образования Донецкой Народной Республики, боевики 57-й бригады предприняли попытку сброса самодельного взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата в населённом пункте Спартак. Носитель смертоносного груза был своевременно обнаружен наблюдателями народной милиции ДНР. Беспилотник противника был обстрелян из стрелкового оружия, в результате чего произошла детонация взрывного устройства в воздухе», – сообщил он.

Безсонов отметил, что это была не единственная провокация.

«По приказу военного преступника Мишанчука в воздух был поднят ещё один беспилотный летательный аппарат, на этот раз для осуществления корректировки миномётного огня по жилым домам Киевского района города Донецка. Защитники Республики не позволили осуществиться коварным планам противника. Из незапрещённого Минскими соглашениями вооружения воины ДНР сбили и этот беспилотник», – добавил представитель оборонного ведомства

По его словам, умелые действия военнослужащих НМ ДНР оставили 42-й батальон 57-й бригады без средств воздушной разведки, так как все беспилотники, поставленные в бригаду так называемыми волонтёрами, были уничтожены.