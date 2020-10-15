Сорван запуск крымских ТЭС. Виновникам грозит миллиардный штраф

15.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Регулятор «Совет рынка» намерен оштрафовать «Технопромэкспорт» (ТПЭ), подконтрольный «Ростеху», за срыв сроков запуска всех четырех энергоблоков Балаклавской и Таврической ТЭС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на заявление главы регулятора Максима Быстрова, сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что штраф за просрочку ввода одного энергоблока в размере 300 миллионов уже начислен, а суммарный платеж по всем энергоблокам может составить 1,2 миллиарда рублей.

«Запуск первой очереди станций был намечен на сентябрь 2017 года, второй — на март 2018 года. Но сроки перенесли на май—июнь 2018 года, поскольку немецкая Siemens из-за санкций не могла поставить турбины в Крым. ТПЭ не уложился и в новые даты, ссылаясь уже на задержки ввода электросетей местным подрядчиком «Крымэнерго», – отмечается в статье.

При этом ТПЭ не удалось доказать в суде, что последняя задержка ввода энергоблока Балаклавской ТЭС произошла по вине «Крымэнерго». Аналогичные разбирательства по остальным энергоблокам рассматриваются в кассационной инстанции.

По мнению представителя юрфирмы РКТ Елены Кравцовой, шансы оспорить штраф «представляются как минимум сомнительными».