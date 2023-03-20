Сорванную диверсию на «Турецком потоке» готовили агенты США, – эксперт из Анкары

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Сорванная ФСБ диверсия на трубопроводе «Турецкий поток» наверняка готовилась в интересах США – так же, как и подрыв газопроводов в Балтийском море.

Об этом в ходе круглого стола «Взрыв «Северного потока»: экономический удар по Европе» заявил турецкий эксперт Юнус Онер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В октябре 2022 года на территории России арестовали людей, как отмечает сам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подозреваемых в попытке саботажа на трубопроводе «Турецкий поток». Насколько мне известно, прямо сейчас подозреваемые подвергаются судебному преследованию. Как утверждает Федеральная служба безопасности, это был гражданин России, но у вас может быть и такое, что человек являющийся гражданином России, может служить Соединенным Штатам», – сказал Онер.