Сорванную диверсию на «Турецком потоке» готовили агенты США, – эксперт из Анкары

Владимир Гладков.  
20.03.2023 15:03
  (Мск) , Москва
Просмотров: 842
 
Дзен, Россия, США, Терроризм, Турция


Сорванная ФСБ диверсия на трубопроводе «Турецкий поток» наверняка готовилась в интересах США – так же, как и подрыв газопроводов в Балтийском море.

Об этом в ходе круглого стола «Взрыв «Северного потока»: экономический удар по Европе» заявил турецкий эксперт Юнус Онер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сорванная ФСБ диверсия на трубопроводе «Турецкий поток» наверняка готовилась в интересах США – так...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В октябре 2022 года на территории России арестовали людей, как отмечает сам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подозреваемых в попытке саботажа на трубопроводе «Турецкий поток».

Насколько мне известно, прямо сейчас подозреваемые подвергаются судебному преследованию. Как утверждает Федеральная служба безопасности, это был гражданин России, но у вас может быть и такое, что человек являющийся гражданином России, может служить Соединенным Штатам», – сказал Онер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть