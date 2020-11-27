Сорваны планы США стать неуязвимыми от российских ракет

27.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Соединенных Штатах крайне обеспокоены появлением нового типа сверхзвуковых российских ракет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Отмечается, что сейчас в России вводятся в строй новая ракета шахтного базирования 53Т6М и не имеющая аналогов в мире гиперзвуковая система противоракетной и противоспутниковой обороны А-235 «Нудоль», в которую будут входить не только ракеты шахтного базирования, но и мобильные комплексы.

«Каких-то официальных сообщений о задачах и боевых характеристиках системы А-235 пока нет. Однако в США считают, что Москва создает систему «Нудоль», в которой важное место отведено антиспутниковым ракетам», – говорится в статье.

В свою очередь военный эксперт Владимир Попов, в прошлом долгое время служивший в ПВО, предполагает, что 53Т6М и мобильная «Нудоль» имеют схожие характеристики и способны сбивать в ближнем космосе как спутники, так и боевые части баллистических ракет.

«Можно вспомнить, как в апреле глава Космических сил США Джон Реймонд говорил о том, что «испытания российской противоракеты представляют собой вызов для интересов США в околоземном пространстве». По его словам, данная российская система «способна уничтожать спутники на низкой орбите». После выхода США из Договора по противоракетной обороне Пентагон задался целью стать стратегически неуязвимым от ракетного оружия Москвы. Однако РФ, похоже, этим планам сумела помешать», – резюмирует издание.